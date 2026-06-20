Error de tiro en 9na entrada impulsa a Dodgers 6-5 sobre Orioles

Un error en la novena entrada permitió a los Dodgers superar 6-5 a los Orioles en un juego definido por el jonrón de Mookie Betts

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Los Angeles Dodgers lograron una remontada en la parte baja de la novena entrada para vencer 6-5 a los Baltimore Orioles en el primer juego de la serie disputado la noche del viernes.

La jugada decisiva llegó tras un sencillo de Dalton Rushing y un error de tiro de Tyler O’Neill, lo que permitió a los Dodgers concretar la victoria en un cierre dramático.

Betts marca la diferencia con jonrón clave

Mookie Betts conectó un jonrón solitario ante el cerrador Ryan Helsley, quien perdió su primer salvamento de la temporada, en una acción que inclinó el cierre del encuentro.

Blake Treinen se llevó la victoria en labor de relevo tras lanzar la novena entrada, alcanzando su cuarto triunfo de la campaña. Con este resultado, los Dodgers sumaron su cuarta victoria consecutiva.

Dominio inicial y respuesta de Baltimore

Durante gran parte del juego, el novato Roki Sasaki mantuvo sin anotaciones a los Orioles durante 5 2/3 entradas, permitiendo apenas una reacción tardía del conjunto visitante.

Los Dodgers tomaron ventaja de 3-0 con un sencillo productor de dos carreras de Max Muncy en la primera entrada y un doble impulsor del cubano Andy Pages en la segunda, ambos con dos outs.

Sasaki terminó su labor con tres carreras permitidas, cuatro hits y seis ponches en 5 2/3 entradas.

Por su parte, el abridor de los Orioles, Trey Gibson, permitió tres carreras y siete imparables en cinco entradas, con ocho ponches y cuatro bases por bolas.