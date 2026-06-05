FIFA cancela boletos gratis del Mundial 2026 por error de sistema

A menos de una semana del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA confirmó la cancelación de entradas que fueron emitidas sin costo a cerca de 60 aficionados debido a una falla en el sistema de pagos de su plataforma oficial de venta de boletos.

El organismo rector del futbol mundial reconoció el error y aseguró que los boletos fueron asignados con un precio de cero dólares por un problema técnico detectado durante el proceso de compra.

“La FIFA lamenta el error y cualquier inconveniente causado”, señaló el organismo en un comunicado difundido este viernes.

Los boletos siguen reservados

La FIFA explicó que las entradas no fueron reasignadas ni puestas nuevamente a la venta, ya que continúan reservadas para los aficionados afectados.

Según detalló, los compradores recibieron un correo electrónico informándoles que las entradas habían sido emitidas incorrectamente sin cargo el pasado 21 de mayo.

“Las entradas solicitadas por estos aficionados siguen reservadas, y se ha invitado a los aficionados afectados a completar el pago del importe correcto”, indicó la organización.

El incidente afectó a unas 60 personas que lograron completar la operación sin desembolsar dinero debido a la falla del sistema.

El problema se suma a una investigación que realizan las fiscalías generales de Nueva York y Nueva Jersey sobre posibles violaciones a las leyes de protección al consumidor relacionadas con la comercialización de boletos del Mundial.

La FIFA también opera una plataforma oficial de reventa en la que cobra una comisión del 15% tanto a compradores como a vendedores, una medida que, según el organismo, busca combatir la reventa irregular.

Los precios para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 han sido objeto de críticas por parte de los aficionados debido a que superan ampliamente los costos registrados en ediciones anteriores.

Por su parte, la FIFA ha defendido su estrategia argumentando que los ingresos obtenidos permitirán generar miles de millones de dólares destinados al desarrollo del futbol en las federaciones afiliadas alrededor del mundo.

El organismo asumió directamente el control de la venta y fijación de precios de los boletos, una tarea que tradicionalmente era realizada junto con los comités organizadores de los países anfitriones.

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