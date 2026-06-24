Visita Felipe VI México y sostendrá encuentro con Sheinbaum

El viaje del monarca incluye su asistencia al partido entre las selecciones de España y Uruguay en Guadalajara, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El rey Felipe VI de España llegará este jueves a México en una visita que contempla su asistencia a un partido del Mundial de Fútbol y un encuentro bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum, en lo que marca un nuevo acercamiento entre ambos países tras varios años de tensiones diplomáticas.

La agenda incluye una reunión en Palacio Nacional a las 16:45 horas, donde ambos mandatarios abordarán el estado actual de la relación bilateral, además de temas vinculados a la cooperación política, cultural y económica entre España y México.

Un encuentro tras años de distanciamiento diplomático

La visita ocurre más de siete años después de la última estancia del monarca en territorio mexicano, cuando asistió en 2018 a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, la relación bilateral atravesó un periodo de fricciones derivado de solicitudes de disculpa por la Conquista y decisiones diplomáticas que redujeron la presencia de la Corona española en actos oficiales en México.

En 2024, la ausencia de Felipe VI en la toma de posesión de Sheinbaum fue interpretada como un nuevo punto de tensión, aunque en meses recientes ambos gobiernos han impulsado señales de acercamiento.

El Mundial de fútbol como contexto del acercamiento

El viaje del monarca incluye su asistencia al partido entre las selecciones de España y Uruguay en Guadalajara, en el marco del Campeonato Mundial de Fútbol, evento que ha servido como contexto para reforzar la relación bilateral.

La invitación de la presidenta mexicana al rey se produjo a inicios de este año, destacando el torneo como una oportunidad para fortalecer los vínculos históricos entre ambas naciones. La Casa Real española respondió positivamente, enmarcando la visita dentro de una etapa de intensificación de las relaciones diplomáticas.

Señales recientes de normalización entre ambos países

En meses recientes, tanto el gobierno español como el mexicano han dado pasos hacia la reconciliación diplomática. En marzo, Felipe VI reconoció en un acto público que durante la Conquista de América existieron episodios de abuso, comentario que fue considerado en México como un gesto relevante dentro del debate histórico.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha insistido en la importancia de reconocer a los pueblos originarios y la riqueza cultural previa a la colonización, tema que también formará parte de la conversación con el monarca español durante su estancia en Palacio Nacional.

El encuentro contará además con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en una visita que busca consolidar una etapa de mayor cooperación entre ambos países.