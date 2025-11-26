Este será el tiempo que Lucas Ocampos estaría de baja por lesión

Este Apertura 2025 estaba destinado a ser el torneo de redención para Lucas Ocampos, pues durante la Fase Regular fue uno de los mejores hombres del Monterrey, sin embargo, nuevamente una lesión lo mantendrá fuera de las canchas.

Esta vez, todo es responsabilidad del extremo argentino, pues tuvo un accidente mientras montaba su scooter eléctrico y se cayó, fracturándose el radio de la muñeca derecha.

Como toda lesión, el tiempo de recuperación puede varias entre persona y persona, sin embargo, al tratarse una parte muy compleja del cuerpo, el tiempo de rehabilitación, únicamente para que la articulación sane, es de entre seis y 12 semanas.

Esto significa que el ex jugador del Sevilla se perdería toda la Liguilla, aun si Rayados llegara a una hipotética Final, incluso si fuera ante Cruz Azul, la cual, por temas de la participación de "La Máquina" en la Copa Intercontinental, sería el 25 y 28 de diciembre,

Recordemos que el año pasado, Ocampos se perdió la Final frente al América por una lesión en el muslo, y aunque sí jugó la Ida, disputó apenas tres minutos y salió de cambio, pues su recuperación aún no estaba completada.

