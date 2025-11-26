Cerrar X
lucas_ocampos_rayados_suspension_c98456ffa2
Deportes

Este será el tiempo que Lucas Ocampos estaría de baja por lesión

Como toda lesión, el tiempo de recuperación varia, sin embargo, al tratarse una parte compleja del cuerpo, peligra la participación del argentino en Liguilla

  • 26
  • Noviembre
    2025

Este Apertura 2025 estaba destinado a ser el torneo de redención para Lucas Ocampos, pues durante la Fase Regular fue uno de los mejores hombres del Monterrey, sin embargo, nuevamente una lesión lo mantendrá fuera de las canchas.

Esta vez, todo es responsabilidad del extremo argentino, pues tuvo un accidente mientras montaba su scooter eléctrico y se cayó, fracturándose el radio de la muñeca derecha.

Como toda lesión, el tiempo de recuperación puede varias entre persona y persona, sin embargo, al tratarse una parte muy compleja del cuerpo, el tiempo de rehabilitación, únicamente para que la articulación sane, es de entre seis y 12 semanas.

Esto significa que el ex jugador del Sevilla se perdería toda la Liguilla, aun si Rayados llegara a una hipotética Final, incluso si fuera ante Cruz Azul, la cual, por temas de la participación de "La Máquina" en la Copa Intercontinental, sería el 25 y 28 de diciembre,

Recordemos que el año pasado, Ocampos se perdió la Final frente al América por una lesión en el muslo, y aunque sí jugó la Ida, disputó apenas tres minutos y salió de cambio, pues su recuperación aún no estaba completada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1811_0e1f5d119a
Destacan la buena calidad de agua en AyD de Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_27_at_12_03_28_AM_d68319a84b
Tigres, en aprietos: pierde 3-0 ante Xolos, en la ida de cuartos
Whats_App_Image_2025_11_26_at_9_25_12_PM_a21907520f
¡Por siempre Suazo! Rayados rinde homenaje al 'Chupete'
publicidad

Últimas Noticias

alejandro_jodorowsky_prullansky_f75328ae68
Alejandro Jodorowsky recibe Medalla Bellas Artes 2025 en Teatro
inter_guardia_nacional_26c534df81
Atacante de Guardia Nacional trabajó con la CIA en Afganistán
homenaje_a_Jesus_Miranda_Aldaco_bombero_heroe_98f1d3bab2
Homenaje póstumo a Jesús Miranda Aldaco tras 20 años de servicio
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
publicidad
×