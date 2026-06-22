La gobernadora Kathy Hochul reveló que se creó un comité, pero esto no implica un compromiso definitivo para buscar la sede de los Juegos de 2042

Inicio / Deportes / Estudia NY postularse como sede de Olimpiadas de inverno de 2042

El estado de Nueva York analiza la posibilidad de presentar una candidatura para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2042, con una propuesta que combinaría la experiencia de Lake Placid con la proyección internacional de la ciudad de Nueva York.

La gobernadora Kathy Hochul anunció la creación de un comité exploratorio que evaluará durante un año la viabilidad de postular a Lake Placid como sede de la justa invernal, escenario que ya recibió las Olimpiadas en 1932 y 1980.

"Es hora de que la llama olímpica vuelva a Nueva York", expresó Hochul en un comunicado.

Buscan aprovechar el legado olímpico de Lake Placid

La mandataria estatal destacó que existe una "oportunidad única en una generación" para capitalizar el legado deportivo de Lake Placid y combinarlo con la plataforma global que representa la ciudad de Nueva York.

Hochul recordó que la localidad es una de las pocas en el mundo que ha sido sede en dos ocasiones de unos Juegos Olímpicos de Invierno y subrayó que, más de cuatro décadas después del denominado "Milagro sobre Hielo", sus instalaciones continúan siendo utilizadas para competencias internacionales, entrenamientos y diversos eventos deportivos.

Además, señaló que el estado ha destinado $750 millones de dólares para modernizar los complejos olímpicos de Lake Placid, los cuales incluso fueron designados como pista de reserva para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Comité entregará recomendaciones en un año

El grupo encargado de analizar la posible candidatura estará encabezado por Ashley Walden, presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Desarrollo Regional Olímpico, y contará con diversos subcomités especializados en áreas como finanzas, aspectos jurídicos y planeación estratégica.

Las autoridades precisaron que la conformación del comité no implica un compromiso definitivo para buscar la sede de los Juegos de 2042.

Una vez concluido el estudio, se elaborará un informe con recomendaciones que será entregado a los líderes estatales, quienes determinarán si avanzan o no con una candidatura formal.