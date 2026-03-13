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Internacional

AMA estudia impedir presencia de Trump en Los Ángeles 2028

Esta medida también podría tener repercusiones en otros eventos deportivos internacionales, entre ellos la Copa del Mundo

  • 13
  • Marzo
    2026

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) analiza la posibilidad de modificar sus normas con el objetivo de impedir que el presidente Donald Trump y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos puedan asistir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De acuerdo con la información disponible, esta medida también podría tener repercusiones en otros eventos deportivos internacionales, entre ellos la Copa del Mundo que Estados Unidos organizará este verano junto con México y Canadá.

Propuesta será discutida por el comité ejecutivo

La iniciativa aparece en la orden del día de la reunión del comité ejecutivo del organismo mundial antidopaje, programada para el próximo martes.

Se trata de la más reciente acción en medio de las tensiones entre la agencia y el gobierno estadounidense, luego de que Estados Unidos se ha negado durante años a pagar sus cuotas anuales a la AMA.

Disputa por manejo de casos de dopaje

El impago forma parte de una protesta unánime y bipartidista del gobierno estadounidense respecto a la manera en que la agencia manejó un caso relacionado con nadadores chinos, así como otros asuntos vinculados con la política antidopaje.

Además, otras dos personas con conocimiento de la agenda confirmaron la existencia de la propuesta que plantea posibles cambios en las reglas.

Información aún no se ha hecho pública

Las fuentes consultadas no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre la orden del día del encuentro, la cual hasta el momento no ha sido difundida de manera oficial.

Por su parte, el portavoz de la AMA, James Fitzgerald, señaló que “no hay nada nuevo aquí” y explicó que las conversaciones sobre qué hacer con los gobiernos que retienen fondos se mantienen desde 2020 y no están directamente relacionadas con Estados Unidos.


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