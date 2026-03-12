Descubre rasgos y tradiciones de grupos sociales en la música

Natalia Neira Nieto es una profesional de la etnomusicología, ciencia que abarca varios enfoques del estudio de la música, como sus dimensiones culturales, sociales, materiales, cognitivas y biológicas, así como otros contextos que explican su presencia en la vida de las sociedades.

Como especialista en la antropología de la música, ella cree en la sororidad y el apoyo colectivo para que más mujeres incursionen en nuevos terrenos profesionales.

Trayectoria académica en el estudio de la música

Tras diez años de estar inmersa en el estudio de las raíces de la música como fenómeno cultural, la investigadora desarrolló proyectos de impacto social a nivel global, como iniciativas en colaboración con la Universidad de Harvard, en EUA.

La egresada de la Facultad de Artes Visuales y de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) vio nacer su gusto por ambas disciplinas desde que era pequeña.

"Por el lado de mi mamá, mi abuelo y mi bisabuela eran pianistas propensos a la pedagogía y de ahí empezó mi interés por la música. Una vez que fue creciendo, entré de lleno al estudio de la música desde un punto de vista más crítico hacia la historia, la antropología y otros aspectos más”.

Especialización en Europa y proyectos de investigación

Ese ánimo de trascender la llevó a estudiar una maestría en Musicología en la Universidad de Viena.

Más adelante, tuvo la oportunidad de introducirse de lleno a la disciplina de su interés con el apoyo de expertos internacionales en investigación musical, con quienes exploró archivos de la radio y la televisión alemana, hemerotecas y talleres de música.

"Mientras estuve allá, participé en conferencias, en proyectos de investigación, donde fui enfocando un poco más mis intereses. Tuve la posibilidad de participar en un proyecto de investigación en Berlín sobre el intercambio musical entre América Latina y Alemania del Este, llamado Músicas del Segundo Mundo".

Investigación sobre música latinoamericana en Harvard

Actualmente está en Boston, ciudad donde participa activamente en el Pforzheimer Fellowship, dentro de la Biblioteca de Música de la Universidad de Harvard, institución que adquirió una gran colección de una disquera especializada en temas folclóricos.

El análisis de esta discografía contribuye a su desarrollo académico en el doctorado en música, al estudiar cómo se construyeron prácticas musicales milenarias en diversas latitudes y la importancia de su legado en la sociedad.

"Fui a la base de datos para conocer catálogos de América Latina y encontrar sus orígenes musicales, el tema de los migrantes, las comunidades y las etnias, ya que es muy importante para mí entender que hay una presencia latinoamericana en todo el mundo". “Desde hace muchos años tenía muchas ganas de estar aquí. Decidí mandar mi aplicación para hacer el doctorado y por fortuna me aceptaron y ha sido de mucho valor porque es increíble cómo creamos comunidades a través de la música”.

La sororidad y el papel de las mujeres en la academia

En cuanto al rol de la mujer en esta área del conocimiento, aseguró que cada vez son más las mujeres que aspiran a dejar huella en el ámbito profesional y al mismo tiempo educar a sus hijos con el ejemplo de la perseverancia.

“Desde el momento en el que supe que iba a tener una niña, me empecé a cuestionar sobre el modelo de persona que quiero ser para ella, porque quiero que ella crezca sin la idea de que su condición de mujer la limitará”. "Creo en la sororidad, pero también en el apoyo de todos en general. A veces nos toca ser activistas sin querer, pero es bueno ver los temas sobre la mesa con empatía y de manera colectiva para ser todos mejores personas”.

Comentarios