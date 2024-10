Exfutbolistas rememoran 50 años del Clásico Regio

La edición 139 del derbi regio, a celebrarse el sábado en el ’Gigante de acero’, tiene una larga y bella historia que contar, misma que disputaron en el rectángulo verde un sinnúmero de futbolistas nativos de distintas latitudes del mundo. Pero toda historia tiene un inicio y este fue hace 50 años, precisamente un 13 de julio de 1974.

Un duelo de Jornada 1 de la Temporada 1974-1975 le daba la bienvenida al ‘Clásico más pasional’ y que se verificó en el Estadio Universitario concluyó con un empate de 3-3, en el que sus anotadores fueron, por los de ‘La U’, Juan Ugalde, Alberto ‘Tubo’ Rodríguez y Marcos Menéndez Monterrubio; y por los de La Pandilla fue un doblete de Francisco ‘Paco’ Solís y otro más de Alfredo ‘Alacrán’ Jiménez.

El Cláscio más pasional: una historia bien contada

Don Ignacio ‘Gallo’ Jáuregui, quien dirigió a La Pandilla en el primer Clásico Regio, externó lo siguiente: “En la actualidad el futbol en Monterrey es una bendición para ambos equipos. Nací en Guadalajara, pero me crié en Monterrey; nunca pensé la magnitud en que iba a crecer con el paso de los años, es el ejemplo del futbol mexicano en la actualidad y la rivalidad debe de ser solamente deportiva”.

El histórico goleador felino Juan Ugalde, quien anotó el primer gol en estos duelos declaró: “Nosotros no sabíamos lo que iba a repercutir con el paso del tiempo, esa vez José ‘Che’ Gómez nos dijo que nos divirtiéramos jugando y así lo hicimos, me tocó anotar el primer gol y fue una gran emoción la que viví, todos mis compañeros se me fueron encima para celebrarlo. Hoy en día la forma en que lo vive la afición es de respetarse”.

Con gran maestría conducía el balón Fidel Mejía en Rayados y con elegancia respondió lo siguiente: “Hay tres diferencias entre lo actual y el de antaño, la primera es que no existía ‘cámara phantom’, la segunda es que no había micrófonos de ambiente y en la tercera no existía la Comisión de los Derechos Humanos; de haber estado las tres anteriores, los 22 futbolistas hubiéramos salido directo ante quienes imparten la justicia y la ley”.

Añadió Mejía que: “Mi compadre Leonardo Álvarez y su servidor disputamos una buena cantidad de Clásicos, previo a los duelos nos comunicábamos para desearnos suerte, pero ambos queríamos ganar. Nos marcamos en diversas jugadas que sucedían en la cancha, eramos adversarios deportivos en la cancha. Hoy en día se ha perdido la identidad con el equipo”.

El aguerrido zaguero Adrián ‘Tarasco’ Incapié, Campeón con Tigres en 1982 declaró: “Hay mucha diferencia, antes había más pasión y se jugaba con el corazón, por tu camiseta era un orgullo ganar el Clásico, ahora se gana o se pierde o se empata y no pasa nada, lo toman como un juego más, antes eras el orgullo de la ciudad al ganarlo, hoy han cambiado mucho las cosas”.

Por su parte, el elegante cancerbero de Rayados, Campeón con el equipo en 1986, Jesús ‘Wama’ Contreras manifestó esto sobre los derbis: “En los Clásicos de antes se defendían las playeras a morir y los colores con gallardía, ahora predominan más los negocios y esto acabó con el futbol”.

Quien portó el número 16 de los de ‘La U’, Antonio Piña Bustos, de cantera felina y peligroso artillero en el área, refirió: “Hay mucha diferencia entre los Clásicos de antaño y los actuales, antes se jugaban a ganar, con mucha actitud, sin dejar nada para otro día y, sobre todo, ahí no éramos cuates”.

Sus hitóricos hoy viven una gran fraternidad

Con el paso de los años vinieron nuevas generaciones que dejaron también sangre, sudor y lágrimas en cada batalla que disputaban en el terreno de juego. Hoy en día, gran parte de estos gladiadores que hicieron vibrar a miles de aficionados desde la butaca o del sillón de su hogar a través de las transmisiones radiales o televisivas, viven una hermosa fraternidad que los mantiene en unidad.

Y precisamente el fin de semana pasado se reunieron un nutrido grupo del gremio futbolístico regiomontano, por rumbos del municipio de Santiago, Nuevo León, en la que además de contar con la presencia de exfutbolistas de ambos equipos, también asistieron los exdirectivos Roberto Méndez Cázares, Jorge Urdiales y Ricardo Garza.

En dicho evento, además de la convivencia y el sin número de anécdotas que se contaban en cada una de las mesas, entre los presentes se encontraba el doctor Óscar Vidal Gutiérrez, quien funge como director del Hospital Universitario y que fue homenajeado por los exfutbolistas por el apoyo médico otorgado para cada uno de ellos.

El dorsal 13 de Tigres en la época de los 70, Horacio González Palomo, quien además es uno de los organizadores de dichas convivencias, manifestó su agradecimiento y el de sus colegas de la llamada ‘época de oro’ a los doctores Vidal y Rafael Piñeiro por apoyarlos en casos extraordinarios, tanto a ellos como a sus esposas con cuestiones médicas.

Añadió González Palomo que son alrededor de 70 u 80 personas los que se reúnen en estos eventos, donde abunda la camaradería y una gran hermandad; no quiso nombrarlos por temor a omitir a alguien, ya que todos tienen un lugar entre la afición regiomontana.

Comentarios