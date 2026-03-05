Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_05_at_1_18_21_AM_21b941c27f
Deportes

'Pilotos, enciendan sus motores…': inicia Temporada 2026 de F1

Este jueves arrancan las actividades del Gran Premio de Australia, que se corre el sábado por la noche, dentro de la Fecha 1 de la nueva campaña del Gran Circo

  • 05
  • Marzo
    2026

La fiesta del automovilismo de la Fórmula 1 arranca hoy jueves a las 19:30 horas, tiempo de Monterrey.

Y es que “se levanta el telón” de la Temporada 2026 con la Práctica Libre 1, que forma parte de las actividades del Gran Premio de Australia, carrera que se correrá este sábado a las 22:00 horas, tiempo de Monterrey.

Lo más destacado para los aficionados mexicanos es el regreso del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien será volante de la escudería estadounidense Cadillac, que debuta este año en el Gran Circo.

El equipo a vencer es McLaren, que es bicampeón del Mundial de Constructores, al conquistar el cetro en 2024 y 2025.

El volante monarca actual del Mundial de Pilotos es Lando Norris, de McLaren, que se coronó en 2025.

Esta será la campaña 77 de la categoría reina del deporte motor a nivel mundial; habrá 11 escuderías y 24 carreras, entre las que destaca el Gran Premio de México, el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Entérate

Actividades del Gran Premio de Australia, en la Fecha 1 de la Temporada 2026 del automovilismo de la Fórmula 1:

  • Práctica 1: Este jueves a las 19:30 horas
  • Práctica 2: Este  jueves a las 23:00 horas
  • Práctica 3: Mañana viernes a las 19:30 horas
  • Calificación: Mañana viernes a las 23:00 horas*
  • Carrera: Sábado a las 22:00 horas

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26059519985771_96b4bcfb52
George Russell busca aprovechar su oportunidad tras cambios en F1
EH_DOS_FOTOS_f028298988
Charles Leclerc se casa y celebra en Ferrari millonario
jack_doohan_formula_1_amenazas_74ed932294
Piloto de la Fórmula 1 confiesa amenazas de muerte en documental
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_fc6ea07be5
Nico Sánchez y Guido Pizarro se reencontrarán en el Clásico
Whats_App_Image_2026_03_05_at_2_03_48_AM_7e11fb9bb7
Exigen aclarar cuentas en municipios de Tamaulipas
Whats_App_Image_2026_03_05_at_12_08_00_AM_e16af5c4df
Circulan versiones de ofensiva kurda en Irán con apoyo de CIA
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_02_at_7_25_27_PM_27a4a0cf05
Suspenden empresa de NL por anomalías en importaciones de acero
nl_mercedes_2ac598bd8d
Autos Mercedes-Benz en NL afectados por falta de refacciones
publicidad
×