'Pilotos, enciendan sus motores…': inicia Temporada 2026 de F1

La fiesta del automovilismo de la Fórmula 1 arranca hoy jueves a las 19:30 horas, tiempo de Monterrey.

Y es que “se levanta el telón” de la Temporada 2026 con la Práctica Libre 1, que forma parte de las actividades del Gran Premio de Australia, carrera que se correrá este sábado a las 22:00 horas, tiempo de Monterrey.

Lo más destacado para los aficionados mexicanos es el regreso del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien será volante de la escudería estadounidense Cadillac, que debuta este año en el Gran Circo.

El equipo a vencer es McLaren, que es bicampeón del Mundial de Constructores, al conquistar el cetro en 2024 y 2025.

El volante monarca actual del Mundial de Pilotos es Lando Norris, de McLaren, que se coronó en 2025.

Esta será la campaña 77 de la categoría reina del deporte motor a nivel mundial; habrá 11 escuderías y 24 carreras, entre las que destaca el Gran Premio de México, el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Entérate

Actividades del Gran Premio de Australia, en la Fecha 1 de la Temporada 2026 del automovilismo de la Fórmula 1:

Práctica 1: Este jueves a las 19:30 horas

Práctica 2: Este jueves a las 23:00 horas

Práctica 3: Mañana viernes a las 19:30 horas

Calificación: Mañana viernes a las 23:00 horas*

Carrera: Sábado a las 22:00 horas

