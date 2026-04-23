'La F1 actual no es divertida y nadie la entiende': 'Checo' Pérez

Para Sergio "Checho" Pérez, la Fórmula 1 actual ya no es divertida y que nadie la entiende, inclusive los propios pilotos.

Según el piloto de Cadillac, los cambios en el campeonato de Fórmula Uno son tan confusos que le han quitado diversión al circuito.

"Sí, definitivamente es muy diferente esta Fórmula Uno y la realidad es que nadie la entiende, ni los ingenieros, ni nosotros los pilotos. Es una realidad que los autos no son tan divertidos como eran antes", aseveró el piloto.

Fue después de un evento en la Ciudad de México para las marcas que lo patrocinan que el nacido en Guadalajara habló de las modificaciones que se hicieron en las unidades de potencia de los monoplazas, los cuales ahora cuentan con 50% de energía eléctrica, lo que ha causado confusión entre los pilotos.

"Es una Fórmula Uno nueva y muy complicada, muy diferente a lo que veníamos haciendo. Tenemos mucho que aprender todos los equipos. Como piloto buscas ir siempre lo más rápido posible, pero ahora tiene un papel más relevante la parte eléctrica y de recarga; eso la hace muy diferente y por eso nos ha costado tanto trabajo", señaló.

En este sentido, el piloto mexicano explicó que estos cambios han provocado grandes diferencias en la velocidad que pueden provocar accidentes en la pista, como el que sufrió el británico Oliver Bearman, en su intento de adelantar al argentino Franco Colapinto, en el Gran Premio de Japón el pasado mes de marzo.

"Llega un momento en el que vas 80 o 90 kilómetros por hora más rápido que el auto de adelante y no sabes por qué. Es difícil, no tienes la información de lo que está pasando; a ese cambio de reglas nos tenemos que adaptar todos", subrayó 'Checo'.

Sin embargo, pese a los desacuerdos que tiene con la dirección que toma el Gran Circo con las decisiones que se tomen, reconoció que, a sus 36 años, le genera ilusión el legado que puede dejar a los niños que lo admiran.

"Me gustaría dejar un historial que motive a las nuevas generaciones. Que sepan que venir de una familia normal en un deporte con tan pocas oportunidades no te limita. Yo soy un piloto que nunca se ha dado por vencido. Espero que mi legado sea ese, que un niño vea que se puede llegar a la Fórmula Uno", concluyó.

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