Estos son los mejores compositores del siglo, según Billboard

La nueva lista de Billboard con los 25 compositores más exitosos del siglo XXI no solo enumera quiénes han logrado más éxitos en el Hot 100: también funciona como un mapa sobre cómo ha cambiado el ADN de la música popular en las últimas dos décadas. Entre la mezcla de superestrellas, raperos que impulsaron colaboraciones masivas y figuras clave del pop contemporáneo, el ranking permite detectar tendencias que hoy dominan la creación musical a nivel global.

Uno de los elementos más reveladores es la consolidación de los artistas-compositores. Figuras como Taylor Swift, Drake, Sia o Ed Sheeran aparecen en la lista no solo por interpretar sus propias canciones, sino porque han convertido la escritura en el centro de su identidad artística.

Varias figuras que aparecen alto en el ranking lograron un alcance global gracias a su capacidad de adaptarse a las transiciones de la industria.

Según Billboard, estos son los 25 compositores con más canciones que llegaron al número 1 del Hot 100 entre el 1 de enero de 2000 y el 28 de diciembre de 2024:

1. Max Martin

2. Dr. Luke

3. Drake

4. Taylor Swift

5. Beyoncé

6. Mikkel Eriksen

7. Tor Hermansen

8. Shellback

9. Cirkut

10. Bruno Mars

11. Louis Bell

12. Ariana Grande

13. Katy Perry

14. Timbaland

15. Jack Antonoff

16. Benny Blanco

17. Justin Bieber

18. Philip Lawrence

19. Pharrell Williams

20. The Weeknd

21. Jermaine Dupri

22. Fergie

23. Sean Garrett

24. Kanye West

25. Jay-Z

Billboard también deja ver cómo la industria se desplazó hacia estructuras de trabajo más colaborativas. Numerosos hits recientes tienen cinco o más compositores, lo que habla de un proceso creativo colectivo, influenciado por la competencia feroz del streaming. Los compositores que encabezan el ranking no solo son prolíficos: también lograron integrarse a equipos que producen música de alto impacto en tiempos muy reducidos.

En conjunto, la lista de los 25 compositores más exitosos del siglo XXI funciona como una radiografía de la evolución del pop. Más allá de quién ocupa el primer lugar, lo que revela es un cambio de época: uno en el que escribir canciones se volvió una habilidad estratégica, emocional y decisiva para definir qué escucha el mundo.

