Captan a Zendaya grabando en el Centro Histórico de la CDMX

La actriz y modelo estadounidense Zendaya fue vista en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde participaba en lo que aparenta ser una producción audiovisual, según imágenes y videos difundidos en redes sociales.

En el material compartido por usuarios se observa a la intérprete caminando por calles del primer cuadro de la capital, acompañada de un equipo técnico y personal de producción, lo que descarta que se trate de una visita turística.

Presencia en locaciones emblemáticas

Testigos señalaron que la actriz fue captada en inmediaciones de puntos representativos del Centro Histórico, lo que ha incrementado la expectativa sobre el tipo de proyecto que estaría realizando en territorio mexicano.

En las imágenes difundidas, Zendaya aparece con cambios de vestuario y rodeada de cámaras, iluminación y personal de seguridad, elementos que apuntan a una grabación formal y organizada.

Zendaya is seen on set for a campaign in Mexico City! pic.twitter.com/8Ux9Q4k1Ne — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) February 15, 2026

¿Película o campaña internacional?

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial que confirme si la producción corresponde a una película, serie o campaña publicitaria, sin embargo, el despliegue técnico y la logística observada han llevado a especular que podría tratarse de un proyecto de alcance internacional.

La presencia de la actriz generó revuelo inmediato en plataformas digitales, donde fanáticos compartieron fotografías y expresaron sorpresa por su estancia en la capital mexicana.

Expectativa entre seguidores

La visita de Zendaya a la CDMX ha despertado expectativa entre el público, que ahora espera una confirmación oficial sobre el motivo de su presencia en el país. Mientras tanto, las imágenes continúan circulando y alimentando versiones sobre una posible producción de alto perfil.

Hasta que se emita información oficial, la estancia de la actriz en México permanece envuelta en especulación, aunque todo indica que su visita está vinculada a un proyecto profesional en desarrollo.

