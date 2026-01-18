Podcast
Deportes

La ansiada pelea entre Alex Pereira y Jon Jones ¿Se realizará?

Una gran cantidad de fanáticos han estado esperando esta pelea , incluso varios medios deportivos la catalogan como la mejor pelea de la historia

Ambos peleadores son considerados como un verdadero peligro en sus respectivas divisiones al tener un gran récord de victorias y al mismo tiempo mantener un grandísimo nivel dentro del octágono, venciendo de manera rápida y estratégica a un gran número de rivales para consagrarse como campeones dominantes

"Poatan" buscará hacer historia 

Alex Pereira puede convertirse en el primer peleador de la historia de la UFC en convertirse campeón en tres diferentes divisiones, a lo largo de la historia han existido peleadores que han sido coronados como máximos campeones en dos categorías diferentes o incluso en dos divisiones al mismo tiempo como los casos de Henry Cejudo, Conor McGregor, Daniel Cormier entre otros más.

El peleador brasileño ya fue campeón indiscutido en la división de las 185 libras y actualmente es el campeón reinante de las 205 libras al obtenerlo durante el evento UFC 320, arrebatándole el cinturón por knockout en el primer round al peleador proveniente de Rusia Magomed Ankalaev.

Pereira ha declarado su deseo de subir a la división de los pesos completos, incluso diversos rumores apuntan que el peleador originario de São Bernardo do Campo dejará vacante el cinturón de la división de los semicompletos al buscar la oportunidad de convertirse en el primer triple campeón de la historia de la empresa más grande de las artes marciales mixtas.

"Bones" ¿El GOAT de la UFC?

Por el otro lado, Jon Jones es considerado el mejor peleador de la historia de la empresa, incrementando su historial de racha de victorias con nombres como Daniel Cormier, Glover Texeira, Lyoto Machida, Alexander Gustaffson entre otros más, además Jones tiene el récord de ser el peleador más joven de la historia en convertirse en campeón indiscutido a los 23 años y 8 meses al vencer al experimentado Mauricio "Shogun" Rua en el evento UFC 128.

Combate podría llevarse a cabo en "UFC White House"

El enfrentamiento entre estos dos grandes exponentes del deporte puede generar una batalla para demostrar quién es el verdadero mejor de todos los tiempos de las MMA. Pereira ha propuesto sobrellevar a cabo la pelea durante el evento "UFC White House" que planea ser uno de los mejores eventos de la historia de la empresa al llevarse a cabo desde la casa blanca presidencial de los Estados Unidos, incluso se ha pensado sobre organizar no una ni dos ni tres sino 5 peleas de campeonato en dicho evento, algo que jamás había pasado dentro de la empresa de Dana White.

Empieza la tensión entre ambos

Pereira encendió las redes sociales con un llamado hacia Jones para que se pueda realizar dicha pelea al colocar en una llanta "Next Jones" dando a entender que el siguiente oponente de Pereira sería el peleador norteamericano.

Por su parte Jon Jones respondió al llamado mediante una historia desde su cuenta oficial de Instagram mencionando que se cuidara, ya que podría acumular a otro brasileño más en su lista de peleadores que Jones ha vencido.

"He vencido a muchas leyendas de tu país. Sería bueno añadirte a mi lista, ten cuidado con lo que deseas."

Por el momento no existe un anuncio oficial sobre la pelea entre ambos; sin embargo, con estas declaraciones y tensiones entre ellos dos, puede existir una posibilidad muy grande sobre la realización de este combate en el evento desde la casa blanca si es que quieren que sea un evento histórico.  


