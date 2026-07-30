Felicita Claudia Sheinbaum al piloto regio Noel León

La presidenta de México elogia los triunfos de los deportistas aztecas, como el del volante de la Sultana del Norte en Hungría el domingo pasado, en la F2

El nombre de Noel León sigue ganando fuerza dentro del automovilismo internacional después de conquistar la carrera principal de la Fórmula 2 en Hungría, un resultado que no solo representó su primera victoria en una Feature Race, sino que también lo impulsó hasta el quinto lugar del campeonato. Su actuación llamó la atención incluso durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante dicha escena, el reportero Carlos Navarro, de Heraldo Media Group, destacó el gran momento que atraviesa el deporte mexicano al mencionar los recientes logros de Noel León en la F2, el título de la selección Sub-15 de flag football, el liderato de México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la próxima participación de Romina Hinojosa en el Tour de Francia.

Ante ese panorama, la mandataria consideró que el crecimiento de esta nueva generación de deportistas refleja no solo disciplina y trabajo, sino también una nueva mentalidad en la que los atletas mexicanos compiten convencidos de sus capacidades frente a cualquier rival. Además, aprovechó para enviar un mensaje de reconocimiento a todos los representantes nacionales que han conseguido resultados destacados en diferentes disciplinas.

Al responder sobre el buen momento del deporte azteca, Sheinbaum aseguró que el trabajo realizado por Rommel Pacheco al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) también forma parte del impulso que viven varios atletas nacionales.

La presidenta señaló que los triunfos deportivos tienen detrás años de disciplina, entrenamiento y esfuerzo, pero también un cambio en la confianza con la que compiten las nuevas generaciones. Como ejemplo, recordó unas declaraciones del técnico Javier Aguirre durante el Mundial 2026, cuando afirmó que los jóvenes futbolistas mexicanos "no tienen complejos".

Para ella, esa seguridad es resultado del orgullo de ser mexicano y de competir sin sentirse inferior a nadie. También subrayó la importancia de seguir eliminando prácticas que durante años afectaron al deporte y de abrir oportunidades para que cualquier niño o niña, sin importar su lugar de origen o situación económica, pueda desarrollar su talento.

Cuando el reportero comparó a Noel León con el posible sucesor de Sergio "Checo" Pérez como referente del automovilismo mexicano, la presidenta concluyó con un mensaje para todos los atletas nacionales: "Muchas felicidades a todos los triunfos de México, a todos los atletas. Muchas, muchas felicidades".

El reconocimiento llega después de un fin de semana histórico para el piloto regiomontano. León ganó la carrera principal de Fórmula 2 en el Hungaroring gracias a una estrategia que le permitió aprovechar un Virtual Safety Car y defender el liderato durante las vueltas finales frente a Kush Maini y Rafael Câmara.

La victoria significó su tercer triunfo de la temporada, aunque fue la primera en una carrera principal, además de llevarlo hasta la quinta posición del campeonato con 94 puntos. También permitió que Campos Racing ampliara su ventaja en la clasificación por equipos.

Más allá del resultado, la estrella mantiene claro cuál es su gran objetivo. En entrevista con Edgar Valero, director de Deportes de Heraldo Media Group, el piloto reiteró que llegar a la Fórmula 1 sigue siendo la meta por la que ha trabajado toda su vida.

El mexicano explicó que permanece completamente concentrado en la temporada de Fórmula 2 y que este triunfo llegó en un momento clave, ya que a mitad de año suelen comenzar importantes negociaciones dentro del automovilismo. Confía en que el cierre del campeonato le permita acercarse aún más a los primeros lugares y fortalecer sus opciones para seguir avanzando rumbo a la máxima categoría del deporte motor.