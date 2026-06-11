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Deportes

Fidalgo y Jiménez lideran el once de México contra Sudáfrica

El equipo mexicano estará liderado por figuras como Álvaro Fidalgo y delanteros de la talla de Raúl Jiménez y Julián Quiñones

  • 11
  • Junio
    2026

La Selección Mexicana saldrá este jueves ante Sudáfrica para inaugurar el partido inaugural del Mundial 2026.

A través de redes sociales, el equipo mexicano compartió la alineación para el inicio de esta justa deportiva.

La alineación se tiene prevista con una línea de cuatro defensas, a partir de la cual atacará con un medio campo con talento liderado por Álvaro Fidalgo y delanteros de la talla de Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Esta será la alineación titular de México contra Sudáfrica:

  • Raúl Rangel
  • Jesús Gallardo
  • Johan Vásquez
  • César Montes
  • Israel Reyes
  • Erik Lira
  • Brian Gutiérrez
  • Álvaro Fidalgo
  • Julián Quiñones
  • Raúl Jiménez
  • Roberto Alvarado

 

 

 


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