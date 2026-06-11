Fidalgo y Jiménez lideran el once de México contra Sudáfrica
El equipo mexicano estará liderado por figuras como Álvaro Fidalgo y delanteros de la talla de Raúl Jiménez y Julián Quiñones
- 11
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Junio
2026
La Selección Mexicana saldrá este jueves ante Sudáfrica para inaugurar el partido inaugural del Mundial 2026.
A través de redes sociales, el equipo mexicano compartió la alineación para el inicio de esta justa deportiva.
¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.
Listos para darlo todo.
¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk
La alineación se tiene prevista con una línea de cuatro defensas, a partir de la cual atacará con un medio campo con talento liderado por Álvaro Fidalgo y delanteros de la talla de Raúl Jiménez y Julián Quiñones.
Esta será la alineación titular de México contra Sudáfrica:
- Raúl Rangel
- Jesús Gallardo
- Johan Vásquez
- César Montes
- Israel Reyes
- Erik Lira
- Brian Gutiérrez
- Álvaro Fidalgo
- Julián Quiñones
- Raúl Jiménez
- Roberto Alvarado
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