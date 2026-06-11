Fidalgo y Jiménez lideran el once de México contra Sudáfrica

La Selección Mexicana saldrá este jueves ante Sudáfrica para inaugurar el partido inaugural del Mundial 2026.

A través de redes sociales, el equipo mexicano compartió la alineación para el inicio de esta justa deportiva.

¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨



Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.



Listos para darlo todo.

¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

La alineación se tiene prevista con una línea de cuatro defensas, a partir de la cual atacará con un medio campo con talento liderado por Álvaro Fidalgo y delanteros de la talla de Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Esta será la alineación titular de México contra Sudáfrica:

Raúl Rangel

Jesús Gallardo

Johan Vásquez

César Montes

Israel Reyes

Erik Lira

Brian Gutiérrez

Álvaro Fidalgo

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Roberto Alvarado

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