Fidalgo y Quiñones ya reportan con México rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol continúa tomando forma de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Este lunes, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó la incorporación de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones a la concentración nacional en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Ambos futbolistas ya trabajan bajo las órdenes del técnico Javier Aguirre, quien comienza a perfilar la plantilla definitiva que disputará los últimos encuentros amistosos antes del arranque del Mundial.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/wQkJyeAmw7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 25, 2026

La Federación Mexicana de Futbol informó que tanto Fidalgo como Quiñones se incorporaron este mismo día a los entrenamientos del combinado nacional.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Álvaro Fidalgo, del Club Real Betis, y Julián Quiñones, del Club Al-Qadsiah de Arabia Saudita, se integran este día a la concentración de la Selección Nacional de México”, señaló el organismo mediante un comunicado.

La concentración en el CAR se mantiene activa desde hace varios días, con sesiones intensas de trabajo físico y táctico mientras el cuerpo técnico define los últimos detalles rumbo a la justa mundialista.

Quiñones llega tras brillar en Arabia Saudita

Julián Quiñones arribó a la Ciudad de México luego de finalizar su temporada con el Al-Qadsiah, donde destacó como uno de los goleadores del campeonato saudí.

El atacante decidió reportarse de inmediato con la Selección Mexicana y no tomar los cinco días de descanso recomendados por FIFA, con la intención de estar disponible cuanto antes para el amistoso frente a Australia.

Su potencia física y capacidad ofensiva lo colocan como una de las piezas clave para Aguirre de cara al Mundial.

Fidalgo llega tras clasificar a Champions

Por su parte, Álvaro Fidalgo se incorporó al equipo nacional luego de concluir la temporada con el Real Betis, conjunto que aseguró su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El mediocampista, conocido como “El Maguito”, mantuvo comunicación constante con Javier Aguirre antes de viajar a México para sumarse a la competencia interna en el mediocampo tricolor.

Su llegada fortalece una de las zonas donde el cuerpo técnico busca mayor equilibrio y creatividad.

Aún faltan más incorporaciones

La Selección Mexicana todavía espera el arribo de varios futbolistas que militan en el extranjero, entre ellos Johan Vásquez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Obed Vargas.

La intención del cuerpo técnico es contar con los 26 convocados antes del viaje a Los Ángeles, donde el Tricolor sostendrá sus últimos partidos de preparación frente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

México debutará en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio y la expectativa alrededor del equipo nacional comienza a crecer conforme se acerca el torneo que se disputará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense.

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