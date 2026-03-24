Tiene Álvaro Fidalgo su primer entrenamiento con el Tri

El centrocampista español, naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo tuvo este martes su primera concentración con su nueva selección, en donde bromeó que fue recibido "con dos o tres pataditas".

Ya me dieron la bienvenida con dos o tres pataditas... Es broma. "Todo ha ido muy bien", declaró el jugador del Real Betis al final del entrenamiento de la selección mexicana.

Fue el pasado 28 de febrero que se hizo oficial que el ahora jugador del Real Betis ya era elegible para las convocatorias por parte de México.

Fidalgo se formó en la cantera del Real Madrid y, durante su paso por México, se convirtió en ídolo del América, club con el que ganó tres títulos de Liga MX.

Fidalgo luciendo por primera vez la indumentaria de Mejiquito 🥵 pic.twitter.com/qMn1G6Q2Dg — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) March 24, 2026

El Tri se concentró en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde también se vio a Alexis Vega trabajar en grupo después de su regreso a las canchas tras una lesión en la rodilla.

Este es el primer entrenamiento de México de cara a sus últimos dos amistosos mundialistas, en donde se medirá este sábado contra la selección de Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

Para este partido, Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, no contará con Cristiano Ronaldo por molestias musculares.

Tras el partido contra Portugal, la selección mexicana viajará a Estados Unidos para enfrentarse con Bélgica este martes en el Soldier Field de Chicago.

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