Deportes

FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey

El Estadio BBVA albergará cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, según el calendario oficial presentado por la FIFA

  • 06
  • Diciembre
    2025

Luego de realizarse el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington D.C. el pasado viernes, la FIFA dio a conocer el calendario oficial de las 48 selecciones participantes.

Estos son los cuatro partidos que se jugarán en Monterrey

De acuerdo con la página oficial de la FIFA, serán cuatro los partidos que se llevarán a cabo en el Estadio BBVA, de la ciudad de Monterrey.

Estas son las fechas de la fase de grupos:

  • Ganador Repechaje (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez: Domingo 14 de junio 2026 a las 22:00 horas 
  • Túnez vs Japón: Sábado 20 de junio a las 21:00 horas
  • Corea del Sur vs Sudáfrica: Miércoles 24 de junio 2026 a las 21:00 horas

Sin embargo, se tiene considerada una cuarta fecha, donde el líder del Grupo F se enfrentará contra la segunda posición del Grupo C en los dieciseisavos de final.

  • Líder Grupo F vs 2do Grupo C: Lunes 29 de junio 2026 a las 21:00 horas.

