FIFA confirma sedes de entrenamiento del Mundial 2026 en México

La FIFA dio a conocer la lista oficial de campamentos base donde se alojarán y entrenarán las selecciones durante la competencia que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Diez ciudades mexicanas fueron seleccionadas para recibir a las delegaciones, Cancún, Tijuana, Toluca, Torreón, Puebla, Guadalajara, Pachuca, Querétaro, Monterrey y Ciudad de México.

Cada sede ofrecerá complejos deportivos y hoteles de primer nivel que servirán como centros oficiales de preparación.

Cancún y el Caribe mexicano, favoritos de las selecciones

El Caribe mexicano destacó con tres sedes en Cancún, Moon Palace, Riviera Maya Training Site y Fairmont Mayakoba.

Estos lugares combinan instalaciones deportivas, playas y campos de golf, ideales para equipos que busquen privacidad y climas cálidos antes del torneo.

Además, cada hotel se encuentra a menos de diez minutos de los campos de entrenamiento, optimizando la logística para las selecciones que opten por la región.

Tijuana y Toluca ofrecen infraestructura moderna

En el noroeste, Tijuana contará con el Centro Xoloitzcuintle y hospedaje en el Marriott Hotel, ambos ubicados a pocos minutos uno del otro.

El complejo fronterizo será una de las instalaciones más modernas del país.

En el centro, Toluca alojará a las delegaciones en el DoubleTree by Hilton, junto a La Nueva Casa del Futbol, el renovado cuartel general de la Federación Mexicana.

Puebla, Torreón y Querétaro, opciones funcionales

Puebla tendrá como base el Grand Fiesta Americana Angelópolis y el Estadio Cuauhtémoc como centro de entrenamiento, mientras que en Torreón, el Hotel Azul Talavera Country Club servirá como hospedaje para los equipos que entrenen en el Territorio Santos Modelo, ubicado a menos de 20 minutos.

Por su parte, en Querétaro, el Hacienda Jurica by Brisas estará conectado con el Centro Deportivo La Loma, un complejo de alto rendimiento.

Guadalajara, Pachuca y Monterrey completan la lista

Guadalajara, una de las tres ciudades mexicanas que albergarán partidos oficiales, ofrecerá dos alternativas: el Grand Fiesta Americana Country Club con el complejo de Atlas, y The Westin Guadalajara con las instalaciones de Chivas en Verde Valle.

En Pachuca, los hoteles Camino Real y Fiesta Inn Gran Patio estarán vinculados a la Universidad del Futbol y al Estadio Hidalgo, respectivamente.

Por su parte, Monterrey contará con The Westin Monterrey Valle, cercano al Centro de Entrenamiento El Barrial de Rayados, uno de los más completos del país.

Cuenta regresiva para la Copa del Mundo

El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca y concluirá el 19 de julio en Nueva York–Nueva Jersey.

Hasta ahora, 28 selecciones ya aseguraron su clasificación, mientras otras continúan en la lucha por un lugar en la justa que reunirá a 48 equipos por primera vez en la historia.

