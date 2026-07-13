FIFA presenta balón para Semifinales del Mundial FIFA 2026™

El nuevo diseño incorpora detalles en negro y dorado, incluye referencias a las cuatro sedes de la fase definitiva y mantiene la tecnología Connected Ball

La FIFA presentó oficialmente el Trionda Final, un balón especial que será utilizado en los últimos cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El estreno llegará este martes en Dallas durante la Semifinal entre Francia y España, mientras que posteriormente también será utilizado en la otra Semifinal entre Argentina e Inglaterra, el partido por el tercer lugar y la gran final programada en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Dicha presentación fue encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien destacó que el nuevo diseño busca representar el cierre de una Copa del Mundo que ha recorrido tres países y varias de las ciudades más importantes de Norteamérica.

Un diseño inspirado en el trofeo mundialista

El Trionda Final conserva la estructura técnica del balón utilizado durante todo el campeonato, pero presenta una imagen completamente renovada para distinguir la etapa más importante del torneo.

La pelota cuenta con una base negra acompañada de detalles dorados, rojos y rosas. De acuerdo con la marca deportiva, el color oro busca representar el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el fondo oscuro resalta visualmente cada uno de los elementos gráficos.

Además, incorpora los nombres de las cuatro ciudades que albergarán los encuentros decisivos del certamen: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

Durante varias ediciones de la Copa del Mundo, la FIFA reservó un balón especial únicamente para la final.

Esa costumbre se mantuvo desde Alemania 2006 hasta Rusia 2018, pero cambió en Qatar 2022, cuando el organismo decidió adelantar el estreno a las semifinales.

Para la edición de 2026 se dio un paso más allá. Por primera vez no se trata únicamente de una modificación de colores, sino de un diseño exclusivo creado específicamente para la fase final del campeonato.

El polémico sensor seguirá presente

Más allá de su apariencia, el Trionda Final mantiene una de las tecnologías más comentadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: el sistema Connected Ball.

Se trata de un sensor instalado dentro del balón que registra cada contacto a una frecuencia de 500 veces por segundo y transmite información en tiempo real al sistema VAR.

Esta herramienta ha sido utilizada para apoyar decisiones arbitrales relacionadas con contactos, posiciones adelantadas y otras acciones de juego, aunque también ha generado debate entre aficionados y especialistas por su influencia en algunas revisiones durante el torneo.

Pese a la nueva imagen, la FIFA y la marca deportiva aseguraron que el comportamiento del balón será exactamente el mismo que los jugadores han utilizado desde el inicio de la competencia.

El Trionda Final conserva la misma construcción de cuatro paneles termosellados, así como la misma textura, peso y características aerodinámicas del modelo original.

Según la marca alemana, esto garantiza que los futbolistas encuentren la misma velocidad, bote y sensación en cada golpeo, evitando modificaciones en pleno cierre del campeonato.

Con Francia, España, Inglaterra y Argentina aún en la lucha por el título, el Trionda Final será el balón encargado de acompañar los momentos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la definición del próximo campeón del mundo.