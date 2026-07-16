La elaboración definitiva comenzará una vez que se conozca el resultado de la final, ya que parte del diseño dependerá del país que levante el trofeo

Inicio / Deportes / FIFA dará anillos a los campeones del Mundial 2026™

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo definirá al nuevo campeón del planeta, sino que también marcará un cambio histórico en la ceremonia de premiación: por primera vez, los integrantes de la selección ganadora recibirán anillos de campeonato personalizados.

El reconocimiento se sumará al tradicional trofeo y a las medallas de oro, incorporando al fútbol internacional una costumbre ampliamente extendida en las principales ligas deportivas de Estados Unidos.

España y Argentina disputarán un premio inédito

España y Argentina se enfrentarán el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde buscarán conquistar la gloria mundial y convertirse en la primera selección que reciba este distintivo.

La entrega de los anillos representa una de las novedades más llamativas de la edición de 2026, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, al combinar el protocolo histórico del torneo con uno de los símbolos más reconocidos del deporte norteamericano.

La colección estará limitada a 2 mil 26 piezas, cifra elegida en referencia al año de la competición. Cada ejemplar contará con una numeración individual y un certificado que acreditará su autenticidad.

De ese total, 30 anillos serán destinados al equipo campeón, mientras que los mil 996 restantes se comercializarán como productos oficiales para aficionados y coleccionistas de distintas partes del mundo.

Con esta iniciativa, los seguidores podrán adquirir una pieza conmemorativa vinculada directamente con la primera Copa Mundial en la que se otorgará este tipo de reconocimiento.

Diseño cambiará de acuerdo con la selección ganadora

Uno de los costados del anillo mostrará el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, mientras que el otro será adaptado para incluir elementos relacionados con la identidad del equipo que consiga el campeonato.

Las piezas reservadas para los ganadores serán confeccionadas a la medida de cada destinatario, lo que permitirá personalizar tanto su tamaño como los detalles vinculados con la selección campeona.

La elaboración definitiva comenzará una vez que se conozca el resultado de la final, ya que parte del diseño dependerá del país que levante el trofeo.

Capitán y seleccionador recibirán anillos provisionales

Al finalizar el encuentro, el capitán y el seleccionador del conjunto vencedor recibirán anillos provisionales durante la ceremonia de premiación, como símbolo inmediato de la conquista.

Posteriormente se fabricarán los 30 ejemplares personalizados que serán entregados a los integrantes del equipo campeón, quienes podrán conservarlos como recuerdo permanente de la hazaña obtenida en 2026.

La incorporación de los anillos no sustituirá los premios tradicionales, sino que añadirá un nuevo elemento a la celebración. De esta manera, la selección ganadora conservará un distintivo individual de un campeonato que quedará marcado como el primero en adoptar esta tradición dentro de la historia mundialista.