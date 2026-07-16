La presencia presidencial forma parte de la participación que el Gobierno estadounidense ha mantenido en la organización del torneo

Inicio / Deportes / Donald Trump asistirá a la final del Mundial de la FIFA 2026™

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asistirá al duelo entre España y Argentina que definirá al nuevo campeón del mundo.

El mandatario estará presente el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, escenario donde concluirá la primera edición del torneo disputada con 48 selecciones y organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Trump participará en la ceremonia de premiación

Además de presenciar el partido desde el palco de autoridades, Trump acompañará al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la ceremonia posterior al encuentro y participará en la entrega del trofeo a la selección ganadora.

La aparición del mandatario en el protocolo final mantendrá la tradición de incluir a representantes del país anfitrión en la premiación del máximo torneo de selecciones.

La ceremonia también tendrá un elemento inédito, debido a que los campeones recibirán por primera vez anillos personalizados, además de las medallas y el emblemático trofeo.

Casa Blanca confirma asistencia a la final

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la asistencia del presidente y destacó la relevancia que ha tenido la competición para Estados Unidos.

La portavoz señaló que Trump espera acudir al encuentro que enfrentará a España y Argentina, aunque evitó revelar si el mandatario tiene preferencia por alguna de las dos selecciones finalistas.

La presencia presidencial forma parte de la participación que el Gobierno estadounidense ha mantenido en la organización del torneo, considerado uno de los acontecimientos deportivos y logísticos más importantes celebrados en el país.

Antes de la final, Trump tiene previsto participar en una recepción organizada por la FIFA en la Trump Tower, en Nueva York, donde el organismo internacional mantiene una oficina vinculada con sus actividades institucionales y comerciales.

La agenda vuelve a mostrar la cercanía entre el presidente estadounidense y Gianni Infantino, quienes han coincidido en distintos actos relacionados con la preparación y el desarrollo de la Copa Mundial.

Trump también ha participado en reuniones de la fuerza especial creada por la Casa Blanca para coordinar temas de seguridad, movilidad, visas y operación gubernamental durante la competición.

Refuerzan seguridad para el encuentro decisivo

La asistencia del presidente obligará a reforzar todavía más el operativo alrededor del estadio, donde ya se contemplaba un amplio despliegue por tratarse del partido más importante del torneo.

El esquema incluirá la participación del Servicio Secreto, agencias federales y corporaciones estatales y locales, que trabajarán de manera coordinada con los responsables de seguridad de la FIFA.

Los controles de acceso, las restricciones vehiculares y la vigilancia aérea y terrestre serán reforzados para proteger a los equipos, aficionados, autoridades e invitados internacionales que acudirán al encuentro.

España llegó a la final después de superar a Francia en semifinales, mientras que Argentina consiguió su boleto al vencer a Inglaterra y tendrá la oportunidad de defender el campeonato conquistado cuatro años atrás.

El duelo reunirá a dos de las selecciones más destacadas del torneo y concentrará la atención internacional sobre el Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde se pondrá fin a más de un mes de competición.

Con la asistencia de Trump, la entrega inédita de anillos y la participación de autoridades internacionales, la final combinará el espectáculo deportivo con una ceremonia de alto impacto político e institucional.