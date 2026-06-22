La árbitra mexicana fue designada por la FIFA como juez central para el partido entre Túnez y Países Bajos de la tercera jornada de la fase de grupos

Inicio / Deportes / Katia Itzel debutará como árbitra central en Mundial FIFA 2026™

La FIFA designó a Katia Itzel García como árbitra central para el partido entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La silbante capitalina se convertirá así en la primera mujer mexicana que dirigirá un encuentro mundialista como jueza principal, un hecho sin precedentes para el futbol nacional.

La designación fue dada dentro de los nombramientos arbitrales correspondientes a los partidos 55 al 60 del torneo, colocando a la mexicana como una de las protagonistas de la próxima jornada.

Cabe señalar que su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ya era significativa, pues había participado previamente como árbitra asistente en varios encuentros del torneo, sin embrgo ahora tendrá la responsabilidad total de conducir un partido de la máxima competición del futbol.

La mexicana estará al frente del encuentro entre las selecciones de Túnez y Países Bajos, programado para disputarse el próximo 25 de junio en el estadio de Kansas City.

Además, la también mexicana Sandra Ramírez fue designada como árbitra asistente, formando parte de una terna internacional que completan el español José Enrique Naranjo como segundo asistente.

Por su parte, los paraguayos Juan Gabriel Benítez y Milciades Saldivar fungirán como cuarto árbitro y árbitro de reserva, respectivamente.

Antes de recibir esta oportunidad, Katia Itzel ya había participado en varios compromisos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La silbante formó parte de los equipos arbitrales en los encuentros entre Países Bajos y Japón, Croacia frente a Inglaterra y Estados Unidos contra Australia.

Precisamente en este último partido protagonizó uno de los momentos más comentados del torneo al auxiliar al árbitro alemán Felix Zwayer durante una molestia física sufrida en pleno encuentro, ayudándolo a recuperarse para continuar con el desarrollo del juego.

Países Bajos busca el liderato

En lo deportivo, el duelo tendrá implicaciones importantes para el Grupo.

Países Bajos llegará al compromiso con la intención de asegurar el liderato de su sector tras acumular cuatro puntos en las primeras jornadas del torneo.

Túnez, en cambio, afrontará el encuentro sin posibilidades de avanzar luego de sufrir derrotas en sus dos primeros compromisos de la fase de grupos.