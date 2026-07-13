César Ramos habría concluido su participación en Mundial FIFA™

El árbitro mexicano habría concluido su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de que no apareciera entre los silbantes para las semifinales

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La participación del árbitro mexicano César Arturo Ramos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estaría llegando a su fin antes de las rondas decisivas del torneo.

A falta del anuncio oficial de la FIFA sobre las designaciones para semifinales, el encuentro por el tercer lugar y la Final, diversas versiones apuntan a que el silbante mexicano ya no forma parte del grupo de candidatos que continúan en la carrera por dirigir alguno de los últimos partidos del campeonato.

De confirmarse la información, Ramos cerraría su participación tras haber dirigido únicamente dos encuentros durante la justa mundialista.

Sin presencia mexicana en la recta final

La posible salida de César Ramos representa un golpe para el arbitraje mexicano, que aspiraba a tener representación en las fases más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El juez mexicano llegó al torneo como uno de los árbitros con mayor experiencia internacional dentro de la Concacaf y con antecedentes en anteriores competencias organizadas por la FIFA.

Sin embargo, conforme avanzó el campeonato, otros silbantes fueron ganando terreno dentro de las evaluaciones realizadas por la Comisión de Árbitros del organismo internacional.

Los árbitros que siguen en la pelea

Mientras se acerca la etapa definitiva del Mundial, la lista de árbitros considerados para los encuentros más importantes del torneo se ha reducido considerablemente.

Entre los nombres que continúan en evaluación aparecen representantes de Asia, Europa, Sudamérica, África y Concacaf.

Árbitros aún considerados

AFC

Alireza Faghani (Australia)

Adham Makhadmeh (Jordania)

CAF

Jalal Jayed (Marruecos)

Concacaf

Iván Barton (El Salvador)

Ismail Elfath (Estados Unidos)

Conmebol

Wilton Sampaio (Brasil)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

UEFA

Espen Eskas (Noruega)

Szymon Marciniak (Polonia)

Maurizio Mariani (Italia)

Glenn Nyberg (Suecia)

João Pinheiro (Portugal)

Slavko Vinčić (Eslovenia)

En caso de confirmarse la exclusión de César Ramos de las rondas finales, México no tendrá representación arbitral sobre la cancha en los partidos que definirán al nuevo campeón mundial.

Hasta ahora, la FIFA no ha emitido una postura oficial sobre el futuro del árbitro mexicano ni sobre las designaciones pendientes para la fase definitiva del torneo.