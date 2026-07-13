Su muerte ocurre apenas dos meses después de haber sido excluido del equipo arbitral de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, decisión tomada tras una investigación

Inicio / Deportes / Muere Rob Dieperink, árbitro que fue apartado del Mundial FIFA™

El futbol europeo se encuentra de luto tras la muerte del árbitro neerlandés Rob Dieperink, quien falleció a los 38 años de edad, informó la Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB).

La noticia ha generado consternación dentro del arbitraje internacional, especialmente porque ocurre apenas dos meses después de que el colegiado fuera excluido del grupo de oficiales designados para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

La KNVB confirma la noticia

La Federación Neerlandesa de Futbol expresó su pesar mediante un comunicado oficial, en el que destacó tanto la trayectoria profesional como la calidad humana del árbitro.

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob, perdemos a un árbitro muy valorado pero, sobre todo, a un compañero amable y dedicado", señaló el organismo.

La KNVB también envió condolencias a familiares, amigos y personas cercanas al silbante, quien durante años fue una figura reconocida dentro del arbitraje neerlandés.

Quedó fuera del Mundial tras una investigación en Inglaterra

Dieperink había sido seleccionado por la FIFA para integrar el grupo de árbitros VAR de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero en mayo fue retirado de la lista de designados.

La decisión se produjo después de que fuera detenido por la Policía Metropolitana de Londres durante una estancia en Inglaterra, donde se encontraba para participar en actividades relacionadas con un encuentro entre Crystal Palace y Fiorentina.

La investigación estaba relacionada con una denuncia por un presunto abuso sexual ocurrido antes de dicho partido.

Sin embargo, semanas después, las autoridades británicas archivaron el caso al determinar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

Tras el cierre de la investigación, Dieperink aseguró públicamente que colaboró desde el inicio con las autoridades y con los organismos futbolísticos internacionales.

"Me entristece enormemente haber sido acusado injustamente", declaró en una entrevista con el diario neerlandés De Telegraaf.

El árbitro explicó que mantuvo una postura de total transparencia durante todo el proceso.

"Desde el principio, he cooperado plenamente en la investigación policial y también he mostrado una total transparencia ante la FIFA, la UEFA y la KNVB".

Aunque agradeció el respaldo recibido por parte de la federación neerlandesa, reconoció su decepción por la decisión de la FIFA de excluirlo de la máxima cita del futbol mundial.

"Es una lástima que la FIFA haya decidido no designarme ya para el Mundial; por supuesto, estoy decepcionado por ello".

Una carrera construida en el arbitraje internacional

Rob Dieperink se desempeñó como árbitro en la Eredivisie, la primera división de Países Bajos, desde 2017 y logró consolidarse como uno de los especialistas VAR más reconocidos del continente.

Su experiencia internacional incluyó participaciones en la Eurocopa 2024, los Juegos Olímpicos de París y diversos torneos organizados por la UEFA y la FIFA.

Gracias a su trayectoria, había sido considerado para formar parte del equipo arbitral de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una designación que representaba uno de los mayores reconocimientos de su carrera.