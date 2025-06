FIFA inicia cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026

Este miércoles 11 de junio de 2025 marca oficialmente el inicio de la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A exactamente un año del arranque del torneo, el presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, difundió un mensaje en el que resaltó la magnitud histórica de esta edición y el papel clave que jugará México como país anfitrión.

“El tiempo pasa volando y hoy comenzamos la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA más grande en la historia del fútbol”, expresó Infantino en un video difundido por la FIFA.

The biggest #FIFAWorldCup is only 365 days away.⏳ ⚽ #WeAre26 pic.twitter.com/tFRJoAt4mL