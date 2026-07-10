A nueve días de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA puso a la venta casi 1,200 boletos adicionales para el partido por el título

Inicio / Deportes / FIFA libera boletos para la Final hasta en US$7,380

A pesar de que durante semanas la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue presentada como un evento prácticamente agotado, la FIFA sorprendió este viernes al liberar una importante cantidad de boletos para el partido más esperado del torneo.

De acuerdo con la plataforma oficial de venta de entradas, el organismo puso a disposición de los aficionados 1,178 boletos de categoría 2 para el encuentro programado el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Las localidades tienen un precio de $7,380 dólares cada una.

Entradas disponibles en varias zonas del estadio

Los boletos liberados corresponden a distintas secciones del anillo superior del inmueble, ubicadas a lo largo de las bandas.

La mayor cantidad de entradas disponibles se encontraba en las secciones 334 y 343, aunque también había localidades en las secciones 333, 335 y 344.

La decisión llamó la atención debido a que en distintos momentos de las últimas semanas la propia plataforma de FIFA había mostrado la Final como agotada o con disponibilidad limitada.

Hasta el momento, el organismo no ha explicado oficialmente el motivo por el cual aparecieron estos nuevos boletos en el sistema.

Los precios más exclusivos superan los $30,000 dólares

Además de las entradas de categoría 2, FIFA también mantenía a la venta 68 boletos premium ubicados en sectores preferenciales del anillo inferior.

Estas localidades tenían precios que oscilaban entre $19,995 y $32,970 dólares.

Por otro lado, los paquetes de hospitalidad continuaban disponibles en las áreas Trophy Lounge y Trophy Lounge+, con costos de $32,500 y $34,500 dólares por persona, incluyendo alimentos y bebidas durante el evento.

Cabe señalar que el mercado oficial de reventa también registró cifras que reflejan la enorme demanda generada por la Final.

Según la plataforma habilitada por FIFA, algunas entradas aparecían ofertadas desde $7,440 dólares, mientras que otras alcanzaban cifras extraordinarias que superaban los $11 millones de dólares.

Aunque estos montos no necesariamente reflejan el valor real de venta, sí muestran el interés que genera el partido que definirá al campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

También hay boletos para Argentina vs Suiza

La disponibilidad de entradas no se limita a la Final.

La FIFA también mantiene a la venta boletos para el duelo de cuartos de final entre Argentina y Suiza, programado para este sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

Los precios para dicho encuentro oscilan entre $1,600 y $3,995 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

Con las semifinales y la Final cada vez más cerca, la demanda de boletos continúa siendo una de las principales conversaciones alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.