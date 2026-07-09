Francia vence 2-0 a Marruecos y avanza a Semifinales

Francia aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras derrotar 2-0 a Marruecos en un partido que resolvió en el segundo tiempo

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La Selección de Francia confirmó su candidatura al título y selló su pase a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al imponerse 2-0 sobre Marruecos en un duelo que se definió durante la segunda mitad.

El conjunto francés encontró resistencia durante gran parte del encuentro, pero logró romper el equilibrio gracias a la calidad de sus figuras ofensivas.

Kylian Mbappé apareció al minuto 60 para abrir el marcador y encaminar la clasificación de los europeos.

Mbappé abrió el camino

Tras un partido cerrado y con pocas opciones claras de gol, Francia encontró la ventaja en una jugada que terminó con Mbappé enviando el balón al fondo de la red para colocar el 1-0.

El tanto cambió el desarrollo del encuentro y obligó a Marruecos a adelantar líneas en busca del empate, dejando espacios que fueron aprovechados por el ataque francés.

Dembélé sentenció la eliminatoria

Cuando Marruecos intentaba reaccionar, Francia golpeó nuevamente. Al minuto 66, Ousmane Dembélé apareció para marcar el segundo tanto de la noche y ampliar la diferencia en el marcador.

Con la ventaja de dos goles, los dirigidos por Didier Deschamps controlaron el ritmo del partido y evitaron cualquier intento de remontada por parte del conjunto africano.

El triunfo coloca a Francia entre las cuatro mejores selecciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la mantiene en la lucha por conquistar un nuevo campeonato mundial.

Por su parte, Marruecos se despide del torneo después de una destacada participación.

Ya espera rival para las Semifinales

Con la victoria, Francia se enfrentará al ganador de la serie entre España y Bélgica.

La Semifinal está programada para el próximo 14 de julio, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo.