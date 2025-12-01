Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T123737_975_54f775b6bd
Deportes

FIFA presentará calendario completo del Mundial 2026

La FIFA anunciará el calendario del Mundial 2026 el 6 de diciembre en una transmisión global, confirmando sedes y horarios de los 104 partidos del torneo

  • 01
  • Diciembre
    2025

La FIFA anunció que el calendario oficial de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será revelado el sábado 6 de diciembre en una transmisión global en vivo desde Washington D. C., apenas un día después del sorteo que definirá los duelos de la fase de grupos.

Durante el evento se darán a conocer las sedes y horarios de los 104 encuentros del primer Mundial con 48 selecciones, que se distribuirán entre 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

Los aficionados podrán seguir la transmisión en FIFA.com y en el canal oficial de YouTube de FIFA.

revbgrqv.JPG

Proceso para asegurar mejores condiciones

Tras el sorteo, la FIFA ajustará la asignación de los partidos para garantizar condiciones óptimas para los equipos y permitir que seguidores de todo el mundo puedan ver jugar a sus selecciones en vivo en horarios adecuados.

La versión final del calendario se publicará en marzo, una vez concluidas la repesca europea y el clasificatorio continental, que definirán las últimas seis plazas del torneo.

Infantino encabezará el anuncio

gianni-infantino-fifa-superliga-21122023.jpg

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, liderará la presentación, acompañado de leyendas del fútbol y representantes de los 42 equipos ya clasificados, así como de selecciones que aún buscan su boleto.

La transmisión incluirá análisis sobre los enfrentamientos, reacciones de expertos y relatos sobre las ciudades anfitrionas que recibirán a millones de aficionados en junio y julio del próximo año.


