La FIFA rechazó la apelación presentada por la Federación Belga de Futbol contra la decisión que suspendió la sanción de Folarin Balogun

Inicio / Deportes / FIFA rechaza apelación de Bélgica y Balogun jugará con EUA

Folarin Balogun podrá disputar el partido de Octavos de Final con Estados Unidos luego de que la FIFA rechazara la apelación presentada por la Real Federación Belga de Futbol (RBFA), que buscaba revertir la decisión de suspender la sanción impuesta al delantero estadounidense.

El Comité de Apelaciones declaró inadmisible el recurso y confirmó que la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria permanece sin cambios, por lo que Balogun continúa habilitado para enfrentar a Bélgica.

FIFA explica por qué desechó el recurso

A través de un comunicado, la FIFA señaló que la apelación no podía ser analizada porque la Federación Belga no tiene facultades legales para impugnar una decisión disciplinaria en un procedimiento del que no forma parte.

"La solicitud fue considerada inadmisible porque la RBFA no forma parte del procedimiento y, en consecuencia, no tiene facultades para apelar la decisión", indicó el organismo rector del futbol mundial.

Con esta resolución, la FIFA cerró la vía legal emprendida por la federación belga apenas horas antes del encuentro entre ambas selecciones.

Bélgica cuestionó el cambio de criterio

La Federación Belga había solicitado revisar la determinación que dejó en suspenso la sanción automática de un partido para Balogun, quien fue expulsado en el compromiso de Dieciseisavos de Final frente a Bosnia y Herzegovina.

El organismo europeo argumentó que la decisión carecía de una explicación clara sobre el cambio de criterio y sostuvo que el caso comprometía la integridad de la competencia al modificar una sanción ya prevista en el reglamento.

Pese a esos argumentos, el Comité de Apelaciones determinó que la RBFA no tenía legitimación para intervenir en el procedimiento disciplinario.

Aunque el aspecto deportivo quedó resuelto, la controversia continúa generando reacciones dentro del futbol europeo. La Federación Belga adelantó que seguirá solicitando explicaciones sobre el procedimiento utilizado por la FIFA para suspender el castigo del atacante estadounidense.