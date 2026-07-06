El día que la FIFA perdonó una roja a Cristiano Ronaldo

La decisión de la FIFA de suspender la sanción contra Folarin Balogun para que pudiera jugar, reavivó un antecedente que involucró a Cristiano Ronaldo

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La polémica por la decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun para disputar el duelo entre Estados Unidos y Bélgica no es un caso inédito.

Cristiano Ronaldo también recibió un beneficio similar antes del Mundial 2026, cuando el organismo dejó en suspenso parte de una sanción disciplinaria que amenazaba con dejarlo fuera de los primeros partidos del torneo.

Dicha resolución volvió a colocar bajo la lupa el uso del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, una herramienta que permite suspender temporalmente el cumplimiento de determinadas sanciones bajo un periodo de prueba.

La expulsión que ponía en riesgo su Mundial

Cristiano Ronaldo fue expulsado durante un partido de las eliminatorias europeas frente a Irlanda tras propinar un codazo sin balón al defensor Dara O'Shea. De acuerdo con el reglamento, la acción ameritaba una suspensión mínima de tres encuentros por conducta violenta.

Sin embargo, la FIFA decidió aplicar el artículo 27 y modificó el cumplimiento del castigo. El delantero únicamente cumplió un partido de sanción ante Armenia, mientras que los otros dos encuentros quedaron condicionados a un periodo de prueba de un año.

La determinación permitió que el portugués llegara habilitado al Mundial 2026 y estuviera disponible desde el primer partido de Portugal.

Evitó perderse el inicio del torneo

Si la sanción se hubiera aplicado de forma íntegra, Cristiano Ronaldo habría quedado fuera de los encuentros ante Congo y Uzbekistán, los dos primeros compromisos de Portugal en la fase de grupos.

En el segundo de esos partidos, el atacante marcó dos goles fundamentales para la victoria de su selección. Incluso existía el riesgo de que, si Portugal no obtenía buenos resultados en esos encuentros, el duelo frente a Colombia hubiera sido el único que disputara en el torneo.

Gracias a la decisión disciplinaria, Ronaldo pudo jugar toda la fase de grupos y ahora continúa en competencia con Portugal en busca del pase a los cuartos de final.

Balogun reabre el debate

El antecedente volvió a cobrar fuerza después de que la FIFA resolviera dejar en suspenso la sanción de un partido para Folarin Balogun, expulsado durante el triunfo de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.

El delantero del Mónaco había visto la tarjeta roja directa al minuto 64 por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic mientras disputaban un balón.

Inicialmente recibió un partido de suspensión, pero la FIFA determinó que el castigo quedaría suspendido durante un año bajo las condiciones establecidas en el artículo 27.

El organismo explicó que, si Balogun reincide en una infracción de gravedad similar durante ese periodo, la suspensión será reactivada además de cualquier nueva sanción que corresponda.

El caso de Cristiano tampoco fue el primero. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en el Mundial de Chile 1962, cuando Garrincha fue expulsado en la semifinal entre Brasil y Chile tras agredir a Eladio Rojas.

La sanción lo dejaba fuera de la final, pero diversas gestiones políticas, incluida una petición del entonces presidente chileno Jorge Alessandri, derivaron en que la FIFA levantara el castigo.

Garrincha pudo disputar la final frente a Checoslovaquia y ayudó a Brasil a conquistar el bicampeonato mundial.

La resolución sobre Balogun volvió a generar cuestionamientos sobre la uniformidad en la aplicación del reglamento disciplinario.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la decisión al afirmar en redes sociales que la FIFA había corregido "una gran injusticia".