Infantino fijó como fecha límite el 19 de septiembre para que las 211 federaciones afiliadas a la FIFA decidan si respaldan el proyecto FIFA Forward Enterprise

Inicio / Deportes / Fija FIFA ultimátum para aprobar plan inversor del Mundial

La FIFA entró en una de las controversias más importantes de los últimos años luego de que su presidente, Gianni Infantino, estableciera el próximo 19 de septiembre como fecha límite para que las 211 federaciones afiliadas decidan si respaldan un proyecto que permitiría la entrada de inversionistas privados en los principales torneos del organismo.

Dicha propuesta forma parte de una nueva estructura denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial valorada en $20,000 millones de dólares que administraría los derechos comerciales de competencias como la Copa del Mundo y los Mundiales de Clubes.

De acuerdo con el plan presentado por Infantino, el 20% de esa nueva entidad quedaría en manos de inversionistas privados. Como incentivo, cada federación miembro recibiría un pago extraordinario de 20 millones de dólares si aprueba la iniciativa.

La propuesta cuenta con el respaldo inicial de Thrive Capital, firma de inversión encabezada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Además, el banco J.P. Morgan fungiría como asesor financiero para concretar la operación y atraer a otros inversionistas internacionales interesados en adquirir participación dentro del negocio comercial de la FIFA.

Infantino defendió el proyecto en una carta enviada a las federaciones, donde aseguró que se trata de una "oportunidad única" para fortalecer financieramente a los miembros del organismo.

"Es mi deber y responsabilidad como presidente de la FIFA presentarles oportunidades que cambian el juego", expuso el dirigente.

UEFA encabeza la oposición

La UEFA cuestionó públicamente la propuesta y acusó a la FIFA de impulsar el proyecto sin consultar previamente a los principales actores del futbol mundial.

El organismo europeo advirtió que existe una oposición creciente dentro del futbol internacional y criticó la presión ejercida por la FIFA para obtener una respuesta rápida de sus afiliados.

"La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos", señaló la UEFA en un comunicado.

Incluso, medios europeos reportan que la confederación analiza convocar una reunión de emergencia con sus 55 asociaciones nacionales para definir una postura conjunta frente al proyecto.

Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5 — UEFA (@UEFA) July 29, 2026

Concacaf cuestiona el proceso

La Concacaf también expresó inconformidad por la forma en que se presentó la iniciativa.

El organismo que agrupa a México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el Caribe aseguró que conoció los detalles del plan a través de reportes periodísticos y posteriormente mediante un comunicado oficial.

"Estamos profundamente preocupados por la falta de debido proceso", señaló la confederación.

Asimismo, sostuvo que decisiones de esta magnitud deberían discutirse primero entre las entidades que forman parte de la estructura de gobierno del futbol mundial antes de hacerse públicas.

Concacaf Statement Regarding the Proposed FIFA Forward Enterprise



"Concacaf was only made aware of this matter through media reports and, subsequently, via a media release.



We are deeply concerned by the lack of due process.



We share the disappointment of many within our… — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 29, 2026

Asia también muestra su molestia

La Confederación Asiática de Futbol (AFC) se sumó a las críticas.

En un posicionamiento oficial, lamentó que una propuesta de tal relevancia fuera difundida sin que las asociaciones asiáticas hubieran tenido la oportunidad de analizarla o debatirla dentro de los canales institucionales correspondientes.

La AFC indicó que quedó decepcionada por la falta de consulta y reiteró la necesidad de mantener procesos transparentes en la toma de decisiones que afectan al futbol internacional.

AFC takes note of FIFA's announcement on the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE). https://t.co/btAnIDYkpg — AFC (@theafcdotcom) July 29, 2026

Más allá de las críticas al procedimiento, varios organismos y especialistas han manifestado preocupación por las implicaciones que tendría la entrada de capital privado en las competencias de la FIFA.

El temor principal es que los nuevos inversionistas presionen para incrementar los ingresos mediante la expansión de torneos, más partidos, nuevas ventanas comerciales y una mayor explotación económica de eventos como la Copa del Mundo.

Diversos sectores consideran que esto podría alterar el equilibrio deportivo y priorizar los intereses financieros sobre el desarrollo del futbol.