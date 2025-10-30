Cerrar X
Final de Libertadores será entre brasileños por séptima vez

El 'Verdao' remontó el 3-0 a Liga de Quito en la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores y con esto avanzó a su segunda final en cinco años

  • 30
  • Octubre
    2025

El Palmeiras remontó una desventaja de tres goles a Liga de Quito en la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores y dejó el marcador 4-3 y con esto avanzó a su segunda final en cinco años.

Con esto el Flamengo y Palmeiras disputarán el próximo 29 de noviembre en Lima la séptima final de Copa Libertadores exclusivamente entre equipos brasileños.

Mientras que el Flamengo disputará su tercera final en dicho certamen en los últimos cinco años.

Ya en el juego, el "Verdao" remontó el 3-0 que le propinó Liga de Quito en la ida y se impuso por 4-0 con goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y un doblete de Raphael Veiga y sellar un triunfo histórico, pues esta es la primera vez que en las 66 ediciones de la Copa Libertadores un equipo remonta una desventaja de tres goles y avanza a la final.

Por otro lado, el Flamengo se instaló este miércoles gracias al empate sin anotaciones en su visita al Racing Club argentino y así sacó ventaja del triunfo por la mínima diferencia en la ida.

El Mengao tuvo oficio para defenderse con categoría y montó una muralla imposible de tumbar para la Academia de Avellaneda.

Finales entre equipos brasileños

La historia de las finales brasileñas en la Libertadores nos remonta al 2005, cuando São Paulo y Athletico Paranaense protagonizaron la primera final entre clubes de Brasil, la cual se la llevaron los paulistas por un global de 5-1.

Apenas un año después, en 2006, el Internacional de Porto Alegre se impondría por 4-3 ante el mismo Sao Paulo y, luego de 14 años, Palmeiras sumaría su segunda Libertadores tras derrotar al Santos por 1-0, ya en partido único en el Maracaná.

En 2021, el Verdao se adueñó de su tercer trofeo al imponerse al Flamengo por 2-1 en Guayaquil, pero el Mengao tuvo su revancha en 2022, cuando venció al Athlético Paranaense por 1-0 en la misma ciudad ecuatoriana.

En 2024, Botafogo logró su primera Libertadores tras derrotar por 3-1 al Atlético Mineiro en la final disputada en el Monumental en Buenos Aires.


