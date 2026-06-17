Paula Badosa elimina a Coco Gauff y avanza a cuartos en Berlín

La tenista española Paula Badosa firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada al remontar frente a la estadounidense Coco Gauff, séptima del ranking mundial, con parciales de 1-6, 6-3 y 6-2, resultado que le permitió clasificarse por primera vez en 2026 a los cuartos de final de un torneo WTA.

La tenista española reaccionó después de ceder con claridad el primer set y logró darle la vuelta al encuentro para imponerse tras una hora y 37 minutos de juego en el torneo que se disputa en Berlín.

ALL FIGHT! 😤@paulabadosa fights her way into the quarterfinals after defeating Gauff in a three set battle. #BTO26 pic.twitter.com/Ar2mk89CEI — wta (@WTA) June 17, 2026

El triunfo representa un impulso importante para Badosa, quien no conseguía enlazar dos victorias consecutivas desde el torneo de Charleston y había sido eliminada en la primera ronda de los certámenes de Linz, Stuttgart, Madrid y Balduque.

Además, la victoria constituye su resultado más destacado desde el Abierto de Australia de 2025, donde alcanzó las semifinales.

Primer triunfo del año ante una Top 10

La española consiguió su quinta victoria en ocho enfrentamientos frente a Gauff y logró derrotarla por primera vez sobre césped.

El resultado también significó su primer triunfo de la temporada ante una jugadora ubicada entre las diez mejores del mundo y le permitió igualar su mejor actuación en el torneo de Berlín, donde el año pasado también alcanzó los cuartos de final.

Badosa, que participa en el torneo gracias a una invitación de la organización, disputará el pase a las semifinales frente a la vencedora del duelo entre la checa Linda Noskova y la francesa Diane Perry.

Comentarios