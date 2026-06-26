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¿Te imaginas a México en la final de la justa? ¡Se vale soñar!
El Tri tuvo paso perfecto, sin recibir gol, en la fase de grupos; cinco selecciones lo hicieron anteriormente, y una de ellas llegó al juego por el título
Por Gerardo Vázquez | 26 Junio 2026
Es buena señal que la Selección Mexicana de Futbol finalizara la fase de grupos con paso perfecto y sin gol en contra en esta justa veraniega de 2026.
Y es que otros combinados que lo han logrado han llegado a la final o a la semifinal en la historia de la fiesta del futbol.
Los otros cinco países que registraron lo hecho por el Tricolor en el actual torneo son: Países Bajos en 1974, Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018.
De ellos, Países Bajos llegó a la final en 1974, en la que perdió 2-1 ante Alemania Federal… e Italia arribó a la semifinal en 1990, en la que perdió 4-3 ante Argentina en serie de penaltis, tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y en el tiempo extra.
Las otras tres selecciones, Brasil en 1986, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018, se quedaron en cuartos de final.
Los brasileños cayeron 4-3 en serie de penaltis ante Francia, tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y en el tiempo extra.
La Albiceleste fue superada 2-1 por Países Bajos.
Y los charrúas tropezaron 2-0 ante los franceses.
¡Se vale soñar!
ENTÉRATE
Estas son las selecciones que concluyeron la fase de grupos o primera ronda con paso perfecto (tres triunfos en tres partidos) y sin recibir gol:
|País
|Mundial
|Consecuencia
|Países Bajos
|1974
|Llegó a la Final
|Brasil
|1986
|Llegó a Cuartos de Final
|Italia
|1990
|Llegó a Semifinales
|Argentina
|1998
|Llegó a Cuartos de Final
|Uruguay
|2018
|Llegó a Cuartos de Final
|México
|2026
|¿?