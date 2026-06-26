El Tri tuvo paso perfecto, sin recibir gol, en la fase de grupos; cinco selecciones lo hicieron anteriormente, y una de ellas llegó al juego por el título

Inicio / Deportes / ¿Te imaginas a México en la final de la justa? ¡Se vale soñar!

Es buena señal que la Selección Mexicana de Futbol finalizara la fase de grupos con paso perfecto y sin gol en contra en esta justa veraniega de 2026.

Y es que otros combinados que lo han logrado han llegado a la final o a la semifinal en la historia de la fiesta del futbol.

Los otros cinco países que registraron lo hecho por el Tricolor en el actual torneo son: Países Bajos en 1974, Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018.

De ellos, Países Bajos llegó a la final en 1974, en la que perdió 2-1 ante Alemania Federal… e Italia arribó a la semifinal en 1990, en la que perdió 4-3 ante Argentina en serie de penaltis, tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y en el tiempo extra.

Las otras tres selecciones, Brasil en 1986, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018, se quedaron en cuartos de final.

Los brasileños cayeron 4-3 en serie de penaltis ante Francia, tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y en el tiempo extra.

La Albiceleste fue superada 2-1 por Países Bajos.

Y los charrúas tropezaron 2-0 ante los franceses.

¡Se vale soñar!

ENTÉRATE

Estas son las selecciones que concluyeron la fase de grupos o primera ronda con paso perfecto (tres triunfos en tres partidos) y sin recibir gol: