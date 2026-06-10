Finales Knicks vs Spurs rompen récords históricos de audiencia

Las Finales de la NBA 2026 entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs se han convertido en un fenómeno global al establecer nuevas marcas de audiencia tanto en televisión como en plataformas digitales.

De acuerdo con datos compartidos por la NBA, los primeros tres encuentros de la serie han generado cerca de 5 mil millones de visualizaciones en redes sociales, una cifra sin precedentes para unas Finales en tan corto periodo de tiempo.

El interés generado por el enfrentamiento entre dos de las franquicias más populares de la liga ha impulsado niveles históricos de consumo de contenido en todo el mundo.

El Juego 3 registró la mayor cuota de pantalla en la historia de la NBA

La victoria de los Spurs sobre los Knicks en el Juego 3, que colocó la serie 2-1, también dejó una marca histórica en televisión.

El encuentro alcanzó una cuota de pantalla (share) del 42.7%, el porcentaje más alto registrado por un partido de la NBA desde que existen mediciones de audiencia.

Este indicador mide el porcentaje de personas o hogares que están viendo un programa respecto al total de televisores que se encuentran encendidos en ese momento.

La cifra refleja el enorme interés que ha despertado la serie tanto en Estados Unidos como en distintos mercados internacionales.

El partido más visto en casi tres décadas

Además de establecer un récord de share, el tercer juego de las Finales se convirtió en el partido de la NBA más visto de los últimos 28 años.

La transmisión por ABC y ESPN registró un promedio de 23.8 millones de espectadores, mientras que el pico máximo de audiencia alcanzó los 26.3 millones de televidentes a las 23:15 horas de Nueva York.

La marca anterior pertenecía a las Finales de 1998 protagonizadas por los Chicago Bulls de Michael Jordan y el Utah Jazz, consideradas una de las series más emblemáticas en la historia del baloncesto.

Knicks y Spurs también baten récords en sus mercados locales

La expectación alrededor de la serie también se ha reflejado en las ciudades de ambos finalistas.

En Nueva York, el primer partido de las Finales alcanzó un índice de audiencia de 14.7, convirtiéndose en el encuentro de los Knicks con mayor audiencia local desde que comenzaron los registros modernos en 2002.

Por su parte, en San Antonio, el índice de audiencia llegó a 25.8, la cifra más alta para un partido de los Spurs desde el Juego 5 de las Finales de la NBA de 2014, cuando la franquicia conquistó su último campeonato.

Las búsquedas en internet también alcanzan niveles históricos

El impacto de las Finales no se limita a la televisión.

Las búsquedas relacionadas con la NBA, los New York Knicks y los San Antonio Spurs se encuentran en sus niveles más altos desde que existen registros en Google.

La combinación entre el atractivo mediático de Nueva York y el resurgimiento de San Antonio como contendiente al título ha convertido la serie en uno de los eventos deportivos más seguidos del año.

Con la eliminatoria aún abierta y varios partidos por disputarse, la NBA apunta a seguir rompiendo récords de audiencia y consolidar estas Finales como una de las más vistas en la historia de la liga.

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