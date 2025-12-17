Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
psg_campeon_copa_intercontinental_8686af5241
Deportes

PSG, campeón de la Copa Intercontinental 2025 en penales

París Saint-Germain levantó la Copa Intercontinental 2025 en Qatar tras empatar 1-1 con el Flamengo y ganar 2-1 en penales

  • 17
  • Diciembre
    2025

París Saint-Germain se proclamó campeón de la Copa Intercontinental 2025 luego de imponerse a Flamengo en una final cerrada, intensa y definida desde los once pasos.

El duelo, disputado en el Estadio Áhmad bin Ali de Catar, terminó 1-1 tras 120 minutos y se resolvió con triunfo parisino 2-1 en la tanda de penales.

Un arranque con dominio francés

Desde el inicio, el equipo dirigido por Luis Enrique tomó la iniciativa. Con presión alta y posesión, el PSG arrinconó a Flamengo en los primeros minutos.

Al 10’, Fabián Ruiz marcó tras un error defensivo, pero el gol fue anulado por balón fuera del campo.

La insistencia tuvo premio al minuto 38. Desiré Doué desbordó y envió un centro que Agustín Rossi no logró controlar, el rebote quedó servido para Kvicha Kvaratskhelia, quien empujó el balón al segundo palo para el 1-0 antes del descanso.

Flamengo reacciona y empata la final

El campeón de la Libertadores regresó al campo con otra actitud. Más agresivo y decidido, Flamengo encontró el empate al minuto 60, cuando Marquinhos cometió falta sobre Giorgian De Arrascaeta dentro del área.

Tras la revisión, el árbitro señaló penal.

Jorginho cobró con calma, usando una ‘paradinha’ para engañar al arquero y colocar el 1-1 que devolvió la tensión a la final.

Tiempo extra sin goles y todo a penales

El tiempo extra fue trabado y con pocas opciones claras. El cansancio se notó y ninguno logró inclinar la balanza.

La copa se definió desde el punto penal.

Ahí apareció Matvéi Safónov. El arquero del PSG atajó cuatro disparos. Nico de la Cruz y Vitinha anotaron, mientras que Nuno Mendes marcó el penal que puso en ventaja definitiva a los franceses.

Los fallos de Pedro, Léo Pereira, Saúl Ñíguez y Luiz Araújo sentenciaron la serie.

Safónov, el héroe del título

Con una actuación memorable bajo los tres palos, Safónov se convirtió en el hombre de la final y así el PSG levantó la Copa Intercontinental 2025.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Cierra_Museo_el_Louvre_personal_en_huelga_por_sobreturismo_84997c39e5
El Museo del Louvre reabre parcialmente a pesar de la huelga
psg_mbapee_3a5de69f69
PSG deberá pagar €61 millones a Mbappé por sueldos atrasados
AP_25344791001156_5b381359e9
Derrota ante City agrava crisis del Madrid y presión sobre Xabi
publicidad

Últimas Noticias

chris_evans_avengers_2025_64dfce6e9c
Chris Evans hace su regreso en la secuela de 'Avengers'
deportes_alonso_aceves_ebae5b0e52
Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026
finanzas_volaris_viva_adef2cfc14
Se fusionan Viva y Volaris: habrá más vuelos a precios bajos
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×