Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís

El CF Monterrey analiza la posibilidad de contratar al brasileño Filipe Luís como nuevo entrenador, luego de su sorpresiva salida del Flamengo, donde logró un inicio de carrera como técnico lleno de títulos.

De acuerdo con reportes de la prensa brasileña, el estratega se ha convertido en una de las principales opciones para encabezar un nuevo proyecto deportivo en el club regiomontano de cara al Apertura 2026.

La directiva de Monterrey busca reestructurar el equipo tras un año complicado en resultados, por lo que ha comenzado a analizar perfiles para asumir el banquillo.

En este momento, el conjunto regiomontano es dirigido de forma interina por el argentino Nicolás Sánchez, quien ha sumado dos derrotas y una victoria desde que tomó el mando del equipo.

En ese contexto, el nombre de Filipe Luís ha ganado fuerza dentro de la institución, al considerar que su perfil encajaría en el proyecto deportivo del club.

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Un técnico que genera interés internacional

Tras su salida del Flamengo, el entrenador brasileño se convirtió en uno de los técnicos más atractivos del mercado en América.

Incluso se ha mencionado que el Club América también lo tendría en su radar como posible candidato en caso de que el brasileño André Jardine deje el cargo en el equipo capitalino.

Sin embargo, diversos reportes indican que Filipe Luís no tendría entre sus planes inmediatos dirigir en México.

Fuentes cercanas al entrenador señalan que el exdefensor planea tomarse algunos meses lejos de los banquillos antes de volver a dirigir en la temporada 2026-2027.

Además, su prioridad sería encontrar una oportunidad en el fútbol europeo, donde su nombre incluso ha sido vinculado con el Atlético de Madrid como posible sucesor del histórico técnico Diego Simeone.

Un inicio brillante como entrenador

Filipe Luís, de 40 años, debutó como entrenador de primera división en septiembre de 2024 con el Flamengo, club con el que rápidamente logró resultados destacados.

Durante su etapa en el equipo brasileño registró 63 victorias, 21 empates y 16 derrotas, además de conquistar ocho títulos oficiales, entre ellos el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2025.

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