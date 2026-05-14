Confirma Francia su lista de convocados para el Mundial 2026

La selección de Francia dio a conocer este jueves su lista definitiva de 26 futbolistas para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde intentará volver a la cima del futbol internacional tras quedarse a un paso del título en Qatar 2022.

El técnico Didier Deschamps apostó por una convocatoria con equilibrio entre experiencia y renovación generacional, encabezada por Kylian Mbappé, actual referente del equipo nacional y una de las principales figuras del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado francés llegará al Mundial como uno de los favoritos gracias a un plantel cargado de talento ofensivo y una base que mantiene a varios jugadores que fueron subcampeones hace cuatro años.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Camavinga y Kolo Muani, las ausencias que más sorprenden

Entre las principales novedades de la convocatoria destacan las ausencias de Eduardo Camavinga y Randal Kolo Muani, ambos presentes en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Tampoco fueron considerados futbolistas de peso internacional como Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Benjamin Pavard y Raphaël Varane, reflejando el importante recambio que vive el conjunto francés rumbo a esta nueva etapa.

De la plantilla que disputó la final ante Argentina en 2022 permanecen únicamente diez jugadores: Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Marcus Thuram.

Una de las historias más destacadas de la lista es la presencia del arquero Robin Risser, guardameta del Lens, quien recibió su primer llamado mundialista después de una destacada temporada en la Ligue 1.

Deschamps decidió incluirlo como tercer portero detrás de Mike Maignan y Brice Samba, luego de que Risser fuera reconocido recientemente como uno de los mejores arqueros de la liga francesa.

La apuesta refleja la intención del cuerpo técnico de comenzar a preparar el futuro de la selección sin perder competitividad inmediata.

Francia contará con una de las delanteras más poderosas del Mundial. Además de Mbappé y Dembélé, el entrenador convocó a jóvenes figuras como Désiré Doué, Rayan Cherki, Michael Olise y Bradley Barcola.

El delantero Jean-Philippe Mateta también fue incluido tras su buen desempeño en Inglaterra, ganándole el lugar a Kolo Muani.

El último Mundial de Didier Deschamps

La Copa del Mundo de 2026 también marcará el cierre de una era para Francia. Didier Deschamps confirmó meses atrás que dejará el cargo una vez concluido el torneo, poniendo fin a un exitoso proceso iniciado en 2012.

Durante su gestión, Francia conquistó el Mundial de Rusia 2018, alcanzó la final de Qatar 2022 y se mantuvo constantemente entre las selecciones más competitivas del planeta.

Todo apunta a que Zinedine Zidane será el sucesor de Deschamps, aunque el exentrenador del Real Madrid aún no ha sido anunciado oficialmente.

Francia enfrentará a Senegal, Irak y Noruega

La escuadra francesa quedó ubicada en el Grupo I del Mundial 2026, donde enfrentará a Senegal, Irak y Noruega en la primera ronda.

El conjunto europeo intentará avanzar sin sobresaltos a las fases eliminatorias y confirmar el papel de favorito con el que llegará al torneo.

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