Francisco Iturbide, nuevo presidente ejecutivo de la Liga MX

La Liga BBVA MX anunció la creación de la Liga Mexicana de Futbol Profesional A.C. y el nombramiento de Francisco Iturbide Cera como presidente ejecutivo

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La Liga BBVA MX inició una de las transformaciones más importantes de los últimos años con la creación de una nueva estructura de gobierno corporativo y el nombramiento de Francisco Iturbide Cera como presidente ejecutivo del organismo.

El anuncio fue realizado por el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, durante una conferencia celebrada en Toluca, donde también se confirmó la constitución de la Liga Mexicana de Futbol Profesional A.C., una nueva figura jurídica integrada por los 18 clubes y la FMF.

La modificación fue aprobada por unanimidad por los dueños de los equipos y tiene como objetivo fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de crecimiento de la competencia.

“La Liga MX ha constituido un vehículo denominado Liga Mexicana de Futbol Profesional A.C. Esta asociación civil queda constituida dentro del marco jurídico de la FMF. Le da atributos de transparencia, certeza, estabilidad y rendición de cuentas”, explicó Arriola.

De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol, el nuevo modelo está inspirado en las mejores prácticas internacionales y busca construir una liga con estándares globales.

La nueva organización contará con un Comité Ejecutivo y cuatro órganos de apoyo que participarán en la toma de decisiones estratégicas:

Comité Deportivo.

Comité Comercial.

Comité de Ética y Buen Gobierno.

Comité de Inversión y Certificación.

Arriola aseguró que esta estructura permitirá maximizar los activos de la Liga MX y fortalecer la participación de los clubes en las decisiones relevantes para el desarrollo del futbol profesional mexicano.

“El nuevo modelo corporativo se basa en las mejores prácticas internacionales y trazará el camino hacia una liga de clase global, conforme al mandato de la Asamblea y en consenso con los clubes”, señaló.

Como parte de esta reorganización, Francisco Iturbide Cera fue designado presidente ejecutivo de la Liga MX, cargo que asumirá tras recibir el respaldo del Comité de Ética y Buen Gobierno y la ratificación de los 18 clubes afiliados.

Iturbide se desempeñaba como director general de Competiciones, Operaciones y Desarrollo, además de acumular once años dentro de la estructura de la liga.

Su nombramiento representa un caso poco habitual dentro del futbol mexicano, ya que comenzó su trayectoria en la institución como becario antes de ocupar puestos directivos de alto nivel.

“Llegué hace 11 años como becario a esta institución convencido de que con trabajo, paciencia y dedicación se pueden alcanzar tus sueños. Es un gran orgullo representar a la Liga en esta etapa que comienza”, expresó.

Los objetivos de la nueva administración

Entre las responsabilidades asignadas a Iturbide destacan la implementación de la reforma de gobierno corporativo, la coordinación de las distintas áreas de la Liga MX y el fortalecimiento de la relación con clubes, patrocinadores y organismos nacionales e internacionales.

Además, deberá garantizar que el calendario de competencias responda al desarrollo deportivo, mejorar la calidad del espectáculo y aumentar el valor comercial de la liga.

También tendrá la tarea de mantener la integridad de las competiciones y poner en marcha los nuevos comités creados dentro de la reorganización institucional.

“Mi objetivo es claro: continuar consolidando nuestra liga, aprovechar el buen rumbo que deja el Comisionado de crecimiento económico y comercial, velando por la integridad de la competencia y elevando la calidad del producto”, afirmó.

Antes de convertirse en dirigente, Francisco Iturbide tuvo una etapa vinculada al futbol dentro de la cancha.

Formó parte de las Fuerzas Básicas del América, donde militó hasta la categoría Sub-20, y posteriormente jugó con Alebrijes de Oaxaca.

Tras concluir su etapa como futbolista, inició una carrera administrativa dentro de la FMF y la Liga MX, donde pasó por diversas áreas operativas hasta llegar a la dirección general de Competiciones, Operaciones y Desarrollo.

Recientemente también participó como conductor durante la presentación oficial del balón de la temporada 2026-27 de la Liga MX.

Arriola seguirá al frente de la FMF

Aunque deja la conducción ejecutiva de la Liga MX, Mikel Arriola permanecerá como comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y continuará supervisando los proyectos estratégicos del organismo.