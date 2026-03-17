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Tamaulipas

Renuncia vocero del Gobierno de Tamaulipas tras 3 años y medio

El coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Francisco Cuéllar anunció su salida del cargo y confirmó su regreso al periodismo

  • 17
  • Marzo
    2026

El coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Francisco Cuéllar Cardona, anunció su renuncia al cargo tras tres años y medio de gestión, decisión que dio a conocer mediante un mensaje en video difundido en redes sociales.

En su posicionamiento, Cuéllar informó que presentó su dimisión al gobernador Américo Villarreal Anaya, señalando que se trata del cierre de un ciclo tanto en lo personal como en lo profesional.

“En la vida hay ciclos que se cumplen y deben cerrarse con responsabilidad. Hoy he decidido cerrar una etapa”, expresó el ahora exfuncionario, quien destacó que su paso por la administración estatal representó una experiencia enriquecedora y de crecimiento.

Cuéllar Cardona recordó que durante su periodo enfrentó diversos retos, aprendizajes y momentos complejos, los cuales aseguró haber afrontado con compromiso y entrega.

También reconoció el respaldo del mandatario estatal, a quien describió como un gobernante “incansable, honesto y comprometido”.

"Quiero compartirles que durante estos tres años y medio enfrenté retos, aprendizajes y momentos complejos. Siempre con entrega plena y compromiso absoluto, porque tuve como referente a un gobernador incansable, honesto y comprometido con la transformación del Estado. Enfrenté campañas negras que buscaron manchar mi nombre y el de mi familia", compartió el funcionario.

Asimismo, hizo referencia a las críticas y “campañas negras” en su contra, las cuales, dijo, decidió no responder por considerar que en el servicio público se debe actuar con prudencia y tolerancia.

El excoordinador agradeció a su equipo de trabajo, colaboradores, empresarios de medios de comunicación y al gremio periodístico tanto de Tamaulipas como del país, a quienes aseguró haber tratado con respeto.

Regreso al periodismo

En su mensaje, Cuéllar enfatizó que nunca dejó de asumirse como periodista, incluso durante su función pública, y confirmó que regresará de lleno a ejercer esta profesión.

“Regreso a donde pertenezco, al periodismo. Vuelvo a ejercerlo con una madurez que me obliga a ser más ético, más responsable y más comprometido con la verdad y la objetividad. Porque si algo aprendí en este tiempo, fue a comprender la complejidad de la tarea pública, que muchas veces, desde otro lado, no se alcanza a dimensionar.”, afirmó.

Finalmente, reiteró su respaldo al proyecto del actual gobierno estatal y aseguró que, desde cualquier trinchera, continuará defendiendo la labor de la administración encabezada por Villarreal Anaya.

“Hoy se cierra una etapa, pero no el compromiso”, concluyó.

Perfil de Francisco Cuellar

Francisco Cuéllar Cardona es un periodista con más de 40 años de experiencia en Tamaulipas.

Ha ocupado el cargo de Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas durante más de tres años, bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.

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En ese rol, ha sido responsable de la estrategia de comunicación oficial del estado, ha participado en eventos públicos, conferencias de prensa, y ha defendido posiciones del gobierno en temas como libertad de prensa, combate a noticias falsas y respuestas a señalamientos de medios locales.

Su trayectoria incluye haber sido director editorial de un periódico en Tamaulipas durante más de 15 años, y se le describe como un líder de opinión pública en la entidad.


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