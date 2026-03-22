Monterrey cerrará calle Mina por obras en Barrio Antiguo

El municipio de Monterrey anunció el cierre temporal de la calle Francisco Javier Mina como parte de los trabajos de rehabilitación en el Barrio Antiguo.

La restricción vehicular abarcará el tramo comprendido entre las calles Matamoros y Abasolo, y estará vigente del lunes 23 al sábado 28 de marzo.

Durante este periodo se realizarán trabajos de renovación de banquetas, aunque se permitirá el paso en los cruces con otras vialidades, donde habrá apoyo de elementos de Tránsito municipal para agilizar la circulación.

Estas acciones forman parte del programa “Barrio Antiguo, Barrio Bonito”, impulsado por el alcalde Adrián de la Garza, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y la infraestructura peatonal y vehicular del primer cuadro de la ciudad.

El plan busca preparar la zona para recibir a visitantes durante eventos internacionales como el próximo Copa Mundial de la FIFA.

Además de la rehabilitación en Mina, también se realizan obras en la calle Francisco Naranjo, en el tramo de Abasolo a Morelos, así como trabajos de mejora en la Plaza del Reloj.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante los días que duren las labores.

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