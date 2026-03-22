Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T131410_695_df87be2e32
Nuevo León

Monterrey cerrará calle Mina por obras en Barrio Antiguo

El municipio de Monterrey anunció el cierre temporal de la calle Francisco Javier Mina como parte de los trabajos de rehabilitación en el Barrio Antiguo

  • 22
  • Marzo
    2026

El municipio de Monterrey anunció el cierre temporal de la calle Francisco Javier Mina como parte de los trabajos de rehabilitación en el Barrio Antiguo.

La restricción vehicular abarcará el tramo comprendido entre las calles Matamoros y Abasolo, y estará vigente del lunes 23 al sábado 28 de marzo.

Durante este periodo se realizarán trabajos de renovación de banquetas, aunque se permitirá el paso en los cruces con otras vialidades, donde habrá apoyo de elementos de Tránsito municipal para agilizar la circulación.

WhatsApp Image 2026-03-22 at 13.06.45.jpeg

Estas acciones forman parte del programa “Barrio Antiguo, Barrio Bonito”, impulsado por el alcalde Adrián de la Garza, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y la infraestructura peatonal y vehicular del primer cuadro de la ciudad.

El plan busca preparar la zona para recibir a visitantes durante eventos internacionales como el próximo Copa Mundial de la FIFA.

Además de la rehabilitación en Mina, también se realizan obras en la calle Francisco Naranjo, en el tramo de Abasolo a Morelos, así como trabajos de mejora en la Plaza del Reloj.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante los días que duren las labores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cierre_avenida_miguel_aleman_comenzara_ce21905084
Anuncian cierre nocturno en Miguel Alemán por obras
santo_sepulcro_cerrado_85bfeefc08
Cierran el Santo Sepulcro en Jerusalén por primera vez en siglos
AEROPUERTO_DUBAI_a520365ecd
EAU detiene vuelos ante numerosos ataques atribuidos a Irán
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_23_at_07_59_07_2_51f1225ad6
Detienen a 29 personas en operativos en Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2026_03_23_at_07_59_06_1_baaedfb69b
Explosión por gas deja a hombre herido en vivienda
EH_UNA_FOTO_2026_03_23_T080443_291_069d4840db
Céline Dion prepara su regreso a los escenarios en París
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
Captura_de_pantalla_2026_03_20_184509_3f92b9d5bc
Impulsa Santa Catarina programa “Borrón y Cuenta Nueva”
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
publicidad
×