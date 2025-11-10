Cerrar X
Deportes

Fuerza Regia es Campeón y conquista su sexto título en la LNBP

Venció en casa 83-74 a Diablos Rojos en el Juego 5 de la Gran Final de los Playoffs de la Temporada 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

  • 10
  • Noviembre
    2025

No hay quinto malo, pero siempre el sexto es mejor. El sexto título del equipo profesional de basquetbol Fuerza Regia llegó esta noche con un triunfo de 83-74, en una serie que terminó en el quinto partido frente al equipo Campeón de la temporada pasada, unos Diablos de México que no mostraron madera de Campeonato y entregaron su corona sin meter las manos. Los de Pablo García se llevaron cuatro triunfos y dejaron uno el sábado pasado en la duela del Gimnasio Nuevo León Unido, la famosa ‘Fortaleza’.

Ante unos 5,000 espectadores que llenaron el recinto y alteraban los decibeles en cada jugada, los regios hicieron temblar al equipo del célebre Nicolás Casalánguida, que no pudo refrendar el Campeonato en la duela y que intentó jugar su partido con declaraciones que no pudo refrendar.

WhatsApp Image 2025-11-10 at 10.35.11 PM.jpeg

Desde el primer minuto la ventaja favoreció a los de casa, que marcaron el ritmo acertando en los tiros de tres puntos, en los rebotes y en las asistencias, departamentos que marcaron la diferencia.

La historia se complicó cuando los Diablos lograron darle la vuelta al marcador en el tercer cuarto, dejando el último periodo en suspenso para la afición que no dejaba de corear y de vivir las emociones del deporte ráfaga.  
Pero el cuarto periodo fue de Fuerza Regia, que terminó con el triunfo con marcador de 83-74, culminando una brillante temporada.

WhatsApp Image 2025-11-10 at 10.35.39 PM.jpeg

Los líderes del encuentro fueron Bamforth con 25 puntos, Ibarra con 11 rebotes y Holmes con siete asistencias, todos del equipo Campeón.

Ya es hora que el basquetbol ocupe el sitio que le corresponde en la ciudad y en el país, por encima de deportes que brindan mucho menos emociones y triunfos.

Mención especial para Eduardo Urdiales, quien suma su sexto título a cargo del equipo de casa, además de uno en el equipo femenino.


