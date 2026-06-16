Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
deportes_estadio_ciudad_de_mexico_a388430a8c
Deportes

En la justa veraniega, el Tricolor pierde fuerza fuera de la CDMX

La Selección Mexicana de Futbol no ha ganado un partido de la fiesta del futbol fuera del Estadio Azteca, cuando la justa es en México

  • 16
  • Junio
    2026

La Selección Mexicana afrontará este jueves una prueba que va más allá de los tres puntos en disputa ante Corea del Sur.

A las 19:00 horas, en el Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan, Jalisco, el Tricolor disputará su segundo encuentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con la misión de acercarse a los Octavos de Final, pero también de romper una curiosa tendencia histórica.

Y es que cada vez que México ha jugado un partido mundialista como anfitrión fuera del hoy denominado Estadio Ciudad de México, el resultado ha terminado en eliminación.

Toluca 1970: Italia frenó el sueño mexicano

Durante la Copa del Mundo de 1970, la Selección Mexicana alcanzó por primera vez los Cuartos de Final de un Mundial.

Sin embargo, el conjunto nacional se encontró con una poderosa selección de Italia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, donde terminó cayendo por marcador de 4-1.

Aquel resultado puso fin al mejor desempeño mundialista de México hasta ese momento y dejó registrada la primera derrota del Tricolor en una Copa del Mundo disputada en casa fuera del Azteca.

Monterrey 1986: Alemania eliminó al Tricolor

Dieciséis años después, México volvió a organizar una Copa del Mundo y nuevamente alcanzó los Cuartos de Final.

En aquella ocasión, el rival fue Alemania Occidental y el escenario el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Tras empatar sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra, el encuentro se definió desde el punto penal, donde los alemanes se impusieron por 4-1, eliminando nuevamente al conjunto mexicano.

La derrota consolidó una estadística poco favorable para el Tricolor cuando disputa partidos mundialistas en México fuera del histórico inmueble de Santa Úrsula.

El invicto mundialista que protege el antiguo Azteca

Mientras que fuera del entonces Estadio Azteca las experiencias han terminado en eliminación, la historia es completamente distinta dentro del recinto capitalino.

En el escenario ahora conocido como Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana permanece invicta en partidos de Copa del Mundo disputados como anfitriona.

Por ello, el compromiso ante Corea del Sur adquiere un ingrediente adicional: además de buscar la clasificación a la siguiente ronda, México intentará romper una tendencia que lo ha perseguido durante más de cinco décadas cada vez que juega un Mundial en casa lejos del Coloso de Santa Úrsula.

Juegos de México fuera del Estadio Azteca en mundiales en México

JustaFaseResultadoEstadio
México 1970Cuartos de FinalItalia 4-1 MéxicoNemesio Díez
México 1986Cuartos de FinalAlemania 0-0 México*Universitario

*Alemania eliminó a México al imponerse 4-1 en la serie de penaltis.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

italia_uefa_nations_league_fa67c2d582
Italia ya tiene calendario para la UEFA Nations League 2026-2027
Whats_App_Image_2026_06_17_at_12_35_58_AM_6a99ac1790
Quieren ser figuras de la velocidad juvenil de México
AP_26166849249823_c1cabe2970
Neymar vuelve a entrenar y acelera su recuperación
publicidad

Últimas Noticias

caravana_paisanos_nuevo_laredo_e57e50e68b
Reciben en Nuevo Laredo a caravana de vehículos de paisanos
rio_bravo_crecida_b1a6fae860
Piden precaución por crecida del Río Bravo en los dos Laredos
italia_uefa_nations_league_fa67c2d582
Italia ya tiene calendario para la UEFA Nations League 2026-2027
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
publicidad
×