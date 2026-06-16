En la justa veraniega, el Tricolor pierde fuerza fuera de la CDMX

La Selección Mexicana afrontará este jueves una prueba que va más allá de los tres puntos en disputa ante Corea del Sur.

A las 19:00 horas, en el Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan, Jalisco, el Tricolor disputará su segundo encuentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con la misión de acercarse a los Octavos de Final, pero también de romper una curiosa tendencia histórica.

Y es que cada vez que México ha jugado un partido mundialista como anfitrión fuera del hoy denominado Estadio Ciudad de México, el resultado ha terminado en eliminación.

Toluca 1970: Italia frenó el sueño mexicano

Durante la Copa del Mundo de 1970, la Selección Mexicana alcanzó por primera vez los Cuartos de Final de un Mundial.

Sin embargo, el conjunto nacional se encontró con una poderosa selección de Italia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, donde terminó cayendo por marcador de 4-1.

Aquel resultado puso fin al mejor desempeño mundialista de México hasta ese momento y dejó registrada la primera derrota del Tricolor en una Copa del Mundo disputada en casa fuera del Azteca.

Monterrey 1986: Alemania eliminó al Tricolor

Dieciséis años después, México volvió a organizar una Copa del Mundo y nuevamente alcanzó los Cuartos de Final.

En aquella ocasión, el rival fue Alemania Occidental y el escenario el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Tras empatar sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra, el encuentro se definió desde el punto penal, donde los alemanes se impusieron por 4-1, eliminando nuevamente al conjunto mexicano.

La derrota consolidó una estadística poco favorable para el Tricolor cuando disputa partidos mundialistas en México fuera del histórico inmueble de Santa Úrsula.

El invicto mundialista que protege el antiguo Azteca

Mientras que fuera del entonces Estadio Azteca las experiencias han terminado en eliminación, la historia es completamente distinta dentro del recinto capitalino.

En el escenario ahora conocido como Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana permanece invicta en partidos de Copa del Mundo disputados como anfitriona.

Por ello, el compromiso ante Corea del Sur adquiere un ingrediente adicional: además de buscar la clasificación a la siguiente ronda, México intentará romper una tendencia que lo ha perseguido durante más de cinco décadas cada vez que juega un Mundial en casa lejos del Coloso de Santa Úrsula.

Juegos de México fuera del Estadio Azteca en mundiales en México

Justa Fase Resultado Estadio México 1970 Cuartos de Final Italia 4-1 México Nemesio Díez México 1986 Cuartos de Final Alemania 0-0 México* Universitario

*Alemania eliminó a México al imponerse 4-1 en la serie de penaltis.

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