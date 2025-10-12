Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T114743_121_82744743a3
Deportes

Gabriela Rodríguez gana plata de tiro con escopeta en Atenas

La tiradora nacida en Coahuila logró 54 de los 60 puntos posibles, tan solo tres puntos por detrás de la estadounidense Samantha Simonton

  • 12
  • Octubre
    2025

La mexicana Gabriela Rodríguez se proclamó subcampeona del mundo de la modalidad de tiro con escopeta al acabar segunda en la final de los Mundiales con sede en Atenas, Grecia.

Solo quedó detrás de la estadounidense Samantha Simonton, que se impuso en la final con 57 acierto de 60 posibles. Mientras que la mexicana alcanzó los 54 puntos.

En tercer lugar se posicionó la sueca Victoria Larsson con tan solo 10 puntos de diferencia con la mexicana.

G3EQ2xfXoAEhE-p.jpg

Estados Unidos también se impuso en la prueba masculina, donde Vincent Hancock ganó el oro con 59 platos por los 55 del checo Daniel Korcak.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25286043421201_d73d06d5db
Listas las semifinales del Mundial-Sub 20 Chile 2025
G3_GI_1y_XYAAU_Bx_Z_accae66c24
Ghana, vigésima primera selección con el billete mundialista
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T163637_222_7ce74d6886
Hoy es el Día Mundial de la Artritis y Enfermedades Reumáticas
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_66_7a41d0a6f9
Reynosa en silencio ante desaparición de regiomontana
64_muertos_luvias_22133a9f1d
Suma Protección Civil 64 muertos por fuertes lluvias en México
crimen_edomex_9894432c37
Hallan cuatro cuerpos dentro de camioneta en Edomex
publicidad

Más Vistas

G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
G3_BIYW_6_WUAA_6u_IC_fb6b8d3fc5
México cae 2-0 ante Argentina y está eliminado del Mundial Sub 20
publicidad
×