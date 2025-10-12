Gabriela Rodríguez gana plata de tiro con escopeta en Atenas

La mexicana Gabriela Rodríguez se proclamó subcampeona del mundo de la modalidad de tiro con escopeta al acabar segunda en la final de los Mundiales con sede en Atenas, Grecia.

Solo quedó detrás de la estadounidense Samantha Simonton, que se impuso en la final con 57 acierto de 60 posibles. Mientras que la mexicana alcanzó los 54 puntos.

#TiroDeportivo 🔫



¡PLATA PARA GABY!🇲🇽🥈



La regia Gabriela Rodríguez 🇲🇽 finaliza 2º en skeet en el Mundial de Atenas 🇬🇷 y rompe una sequía de 38 AÑOS de México 🇲🇽 sin medalla en Mundiales, tras el bronce de la gran Núria Ortiz 🇲🇽 en 1987



¡Tuvo que ser otra mujer talentosa!👏 pic.twitter.com/FvgnzSERll — 🇲🇽 Central Olímpica 🇲🇽 (@JJOO_MX) October 12, 2025

En tercer lugar se posicionó la sueca Victoria Larsson con tan solo 10 puntos de diferencia con la mexicana.

Estados Unidos también se impuso en la prueba masculina, donde Vincent Hancock ganó el oro con 59 platos por los 55 del checo Daniel Korcak.

