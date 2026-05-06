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Deportes

Gabriela Rodríguez asegura quinto puesto Copa Mundial de Escopeta

La tiradora mexicana finalizó quinta en skeet en la Copa del Mundo de Almaty, consolidándose entre la élite internacional rumbo a Santo Domingo 2026

  • 06
  • Mayo
    2026

La olímpica mexicana Gabriela Rodríguez confirmó su lugar en la élite del tiro deportivo internacional tras concluir en la quinta posición de la prueba de skeet en la Copa del Mundo celebrada en Almaty, Kazajistán.

Con 21 aciertos en la final, la sinaloense quedó cerca de las medallas en una competencia de altísimo nivel, donde además destacó como la única representante del continente americano en la disputa por el podio.

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Aunque en esta ocasión no logró subir al podio, Rodríguez volvió a demostrar consistencia frente a las mejores especialistas del mundo, reafirmando su condición como una de las principales figuras internacionales de la disciplina.

Su participación cobra aún mayor relevancia dentro del proceso de preparación rumbo a los próximos compromisos del ciclo olímpico, donde buscará mantenerse como referente mexicano en la escopeta skeet.

Kazajistán se queda con el oro

La local Assem Orynbay conquistó la medalla de oro tras igualar el récord mundial con 33 aciertos, aprovechando el impulso de competir en casa.

La plata fue para la china Jiang Yiting con 30 puntos, mientras que el bronce quedó en manos de la italiana Martina Bartolomei con 27 unidades.

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Para Rodríguez, actual figura consolidada del tiro mexicano, este resultado representa una etapa clave de preparación con la mira puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La mexicana buscará llegar en plenitud a esa justa regional, donde intentará repetir el éxito alcanzado en San Salvador 2023, competencia en la que conquistó la medalla de oro.


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