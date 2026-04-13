Gabriela Jáquez es elegida por las Chicago Sky de la WNBA

La "sangre azteca" cada vez más está mas presente en el mejor basketball del mundo, y muestra de ello es que Gabriela Jáquez jugará en la WNBA

Este lunes, Jáquez se convirtió en la segunda mexicana en llegar a la Women's National Basketball Association (WNBA) de la mano de las Chicago Sky, despues de que Lou López Sénéchal fuera seleccionada en el draft de 2023 por las Dallas Wings.

"Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble. Siempre he tenido el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA, y poder cumplirlo lo significa todo", afirmó Jáquez tras ser seleccionada.

La jugadora, nacida en California pero representante de México a nivel internacional, fue elegida con el pick global número 5 del draft 2026 de la WNBA.

Esto último no es sorpresa si tenemos en cuenta que la jugadora de 22 años brilló en la final del "March Madness" de la NCAA hace solo una semana y fue una pieza clave para que la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) conquistase su primer título universitario desde 1978.

Además, su selección se convierte en un hito para los mexicanos en el basketball profesional de Estados Unidos, pues Gabriela es hermana de Jaime Jaquez Jr., jugador de tercer año de Miami Heat de la NBA, lo que los convierte en el primer par de hermanos mexicanos en jugar en tanto la NBA como la WNBA al mismo tiempo.

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