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Gabriela Jáquez lidera triunfo de Chicago con actuación histórica

La mexicoamericana firmó la mejor actuación de su naciente carrera en la WNBA con un registró 20 puntos y ocho rebotes ante las Minnesota Lynx

  • 17
  • Mayo
    2026

Gabriela Jáquez, jugadora mexicoamericana que representa a México a nivel internacional, firmó este domingo la mejor actuación de su naciente carrera en la WNBA al comandar la victoria de Chicago Sky por marcador de 86-79 sobre las Minnesota Lynx.

La novata nacida en California registró 20 puntos y ocho rebotes, estableciendo nuevos máximos personales y confirmando las expectativas que generó tras convertirse en una de las mejores prospectos del Draft 2026 de la WNBA.

Gabriela Jáquez brilla en el cierre del partido

El encuentro se mantuvo cerrado hasta los minutos finales. Minnesota intentó reaccionar luego de que Courtney Williams conectara un triple y Natasha Howard sumara una bandeja para acercar a las Lynx a solo cuatro puntos con 1:44 por disputar.

Sin embargo, Jáquez respondió de inmediato con un triple clave a falta de poco más de un minuto, ampliando la ventaja de Chicago a 83-76 y encaminando el triunfo del Sky.

La mexicoamericana terminó como la figura ofensiva del partido con 20 unidades y ocho rebotes.

Además de Jáquez, la brasileña Kamilla Cardoso también tuvo una destacada actuación al aportar 11 puntos y 12 rebotes.

Chicago Sky controla el partido tras el descanso

Chicago tomó impulso antes del medio tiempo gracias a un triple sobre la bocina de Sydney Taylor, que dejó el marcador 40-38 a favor del Sky.

En el tercer cuarto, el conjunto de Chicago mantuvo el control del encuentro y una racha de 12-4 permitió ampliar la diferencia a doble dígito. Jáquez selló ese momento con dos tiros libres consecutivos.

Por Minnesota, Kayla McBride encabezó la ofensiva con 20 puntos, mientras que Natasha Howard sumó 17 unidades, nueve rebotes y siete asistencias. Courtney Williams también colaboró con 17 puntos y la novata Olivia Miles, segunda selección global del draft, aportó 13 puntos y cuatro robos.

Lesiones afectan a Chicago Sky

El partido también dejó preocupación para Chicago luego de que Rickea Jackson abandonara la duela por una lesión sin contacto durante el segundo cuarto.

Asimismo, Skylar Diggins no estuvo disponible debido a molestias en un ojo, mientras que Emma Cechova se perdió su primer encuentro tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada.

Gabriela Jáquez sigue creciendo en la WNBA

La actuación de Gabriela Jáquez refuerza el impacto que la jugadora ha comenzado a tener en la liga y alimenta la ilusión de la afición mexicana por verla consolidarse como una de las principales figuras latinas en la WNBA.

Con apenas sus primeros partidos como profesional, Jáquez ya demuestra liderazgo, capacidad anotadora y personalidad en momentos decisivos.


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