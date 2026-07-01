Gavilanes de Matamoros anuncian cierre de sus programas

Trataron de estar en la Liga de Expansión MX en dos ocasiones, pero el organismo encargado de realizar el torneo rechazo esta propuesta dos veces.

El equipo de Gavilanes de Matamoros anuncio a través de un comunicado oficial el cierre de sus programas deportivos dentro de las categorias Premier, Tercera División Profesional, asi como Academias infantiles y juveniles.

La razón escrita en el comunicado por el cual se cierran sus programas deportivos es por la falta de sostenibilidad por parte de la institución ante los retos que se les presentaron a el equipo fronterizo.

Gavilanes FC formó parte de la Tercera División Profesional desde el año 2011, tomando el lugar del equipo Hogar Matamoros y en el año 2017 el equipo matamorense se incluyo en la lista de equipos de la Liga Premier. Trataron de estar en la Liga de Expansión MX en dos ocasiones, pero el organismo encargado de realizar el torneo rechazo esta propuesta dos veces.

Gavilanes FC no cerro las puertas a que en un futuro, si las condiciones se lo permiten, retomar el proyecto que lleva activo desde hace 15 años.