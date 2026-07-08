FBI investiga operaciones financieras de AFA en EUA, según diario

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación federal en Estados Unidos por sus operaciones financieras en ese país

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo investigación de autoridades federales de Estados Unidos, que analizan diversas operaciones financieras realizadas por la entidad en territorio estadounidense.

De acuerdo con información publicada por un diario argentino, el FBI y fiscales federales mantienen abierta una pesquisa iniciada en 2025 para determinar si algunas de las transacciones vinculadas a contratos comerciales y de patrocinio podrían constituir delitos financieros.

La investigación se conoce en plena participación de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde el conjunto albiceleste ya aseguró su lugar en los cuartos de final y se prepara para enfrentar a Suiza.

El foco está en contratos millonarios

Según la información difundida, las autoridades estadounidenses revisan particularmente el mecanismo utilizado para gestionar contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías mediante la empresa TourProdEnter LLC.

Los investigadores buscan establecer si dichas operaciones se ajustaron a la normativa vigente o si existen elementos que pudieran encuadrarse en delitos como lavado de activos o fraude a través del sistema bancario estadounidense.

Hasta el momento no se han presentado cargos formales, pero la investigación continúa en curso.

Como parte de las diligencias, agentes e investigadores habrían sostenido recientemente reuniones con el empresario Guillermo Tofoni, quien en distintas ocasiones ha presentado denuncias contra la AFA relacionadas con presuntos actos de corrupción.

Además, según la publicación, las autoridades analizan convocar a exfuncionarios del Gobierno argentino para recabar información vinculada al funcionamiento de la entidad.

Dicha investigación surge en un contexto de tensión entre la dirigencia de la AFA y el gobierno del presidente Javier Milei.

Las diferencias se han profundizado durante el último año debido a la intención del Ejecutivo de impulsar un modelo de sociedades anónimas deportivas dentro del futbol argentino, propuesta que ha sido rechazada por la AFA y por la mayoría de los clubes del país.

El conflicto ha derivado en múltiples cruces públicos entre ambas partes y ha colocado al organismo rector del futbol argentino en el centro del debate deportivo y político.

También enfrenta una causa en Argentina

Paralelamente, la AFA enfrenta una investigación judicial en Argentina relacionada con presuntas irregularidades fiscales.

El pasado 26 de junio, una cámara de apelaciones confirmó el procesamiento de la entidad, así como de su presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, en una causa por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social.

La investigación involucra más de 19 mil millones de pesos argentinos y fue impulsada tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Con la confirmación del procesamiento, el expediente avanzó hacia una posible instancia de juicio oral.

En marzo pasado, la AFA respondió a los señalamientos mediante un comunicado oficial en el que aseguró haber cumplido con todas sus obligaciones tributarias.

La entidad sostuvo que presentó oportunamente sus declaraciones juradas y afirmó que los montos observados por las autoridades no corresponden a aportes de trabajadores en relación de dependencia.

Mientras las investigaciones avanzan en ambos países, la dirigencia encabezada por Claudio Tapia sigue de cerca el desarrollo de los procesos judiciales.